قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بتكلفة 400 مليون جنيه ..منال عوض: مشروع مصنع قوص نقلة نوعية في إدارة المخلفات
إصابة 10 من أفراد شرطة الاحتلال في مواجهات مع الحريديم بالقدس.. واعتقال 4 مُشتبهين
مسابك حديثة ومنتجات استراتيجية.. وزير الإنتاج الحربي يتفقد مصنع حلوان للمسبوكات
ليلة استثنائية تنتظر المصريين.. أطول ساعات ظلام في السنة وبداية العد التنازلي للشتاء
نجم الزمالك الأبرز.. قائمة هدافي كأس العرب قبل نهائى المغرب والأردن
تعاون بين صندوق تكريم الشهداء ومصر لتأمينات الحياة لرعاية الأبناء القصر
وفاة أستاذة جامعية بأسيوط في حادث انقلاب سيارة بملوي جنوب المنيا
أستاذ علوم سياسية: الشباب تتصدر المشهد في انتخابات النواب 2025
أزمة إيميلات بين الزمالك وبتروجيت حول صفقة سوبر | تفاصيل
إصابة أمين شرطة وموظف بوعكة صحية في لجان انتخابات الإعادة بالدقهلية
مشهد إنساني.. رجل أمن يساعد مسنة للدخول للإدلاء بصوتها في انتخابات الإعادة بالمنوفية
شاهد.. اللون الأبيض يزين جبال اللوز السعودية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل تقضى صلاة الضحى إذا فات وقتها؟.. أمين الفتوى يوضح

صلاة الضحى
صلاة الضحى
عبد الرحمن محمد

فتح الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، باب التوضيح حول الحكم الشرعي لصلاة الضحى في حال فواتها، مؤكدًا أنها من السنن الثابتة عن النبي ﷺ، ويجوز قضاؤها إذا لم يتمكن المسلم من أدائها في وقتها بسبب عذر أو نسيان، لا سيما لمن اعتاد المواظبة عليها.

وخلال لقاء تلفزيوني، أوضح أمين الفتوى أن صلاة الضحى تُعد سنة مؤكدة، وقد وردت فيها نصوص صحيحة عن رسول الله ﷺ، مستشهدًا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، الذي قال فيه: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام»، وهو ما يعكس عظيم مكانة هذه السنة النبوية.

وأشار الدكتور أحمد العوضي إلى أن وقت صلاة الضحى يبدأ بعد شروق الشمس بنحو ربع ساعة تقريبًا، حين ترتفع الشمس قدر رمح، ويستمر وقتها حتى قبل أذان الظهر بحوالي عشر دقائق، مؤكدًا أن هذا الإطار الزمني كله يُعد وقتًا مشروعًا لأداء صلاة الضحى.

وفيما يتعلق بمن تفوته صلاة الضحى لانشغاله أو بسبب النسيان، بيّن أمين الفتوى أن له أن يقضيها بعد خروج وقتها، وهو قول أجازه عدد من الفقهاء، خاصة إذا كان المصلي معتادًا على أدائها، موضحًا أن السنن – مثل الفروض – يجوز قضاؤها في حال فواتها لعذر، ويُؤجر الإنسان على ذلك.

وأكد العوضي أن من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده أنه لم يمنعهم من الأجر إذا فاتتهم السنة بعذر، بل أتاح لهم قضاءها ونيل ثوابها، مشددًا على أن الأفضل دائمًا هو الحرص على أداء السنن في أوقاتها قدر المستطاع، وإن تعذر ذلك فإن القضاء جائز من فضل الله ورحمته.

صلاة الضحى دار الإفتاء أمين الفتوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

واقعة مسن المترو.. حكم وضع الرجل على الرجل

واقعة مسن المترو.. عالم أزهري يوضح حكم وضع الرجل على الرجل أمام الناس

محمد رمضان

بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد

سقوط امطار

سقوط أمطار.. الأرصاد تكشف حالة طقس الساعات القادمة

أسعار الفراخ اليوم

أسعار الفراخ اليوم الخميس 16 ديسمبر.. كم وصل البانيه والبيض؟

المدارس الرسمية الدولية

رسمياً .. تحويل أرصدة المدارس الرسمية الدولية لإحدى شركات التطوير التعليمي لإدارتها

وزير الاتصالات

لو عندك 88 سنة وزارة الاتصالات بتوفر لك تدريب.. تفاصيل

المغرب

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة

كأس الأمم الأفريقية

7 ملايين دولار للبطل.. صدى البلد يكشف الجوائز المالية لكأس الأمم الإفريقية

ترشيحاتنا

هاتف ايفون بدون حواف

هاتف بدون حواف.. تفاصيل نسخة أبل للاحتفال بمرور 20 عاما

محركات الاحتراق الداخلي

تراجع تاريخي.. الاتحاد الأوروبي يلغي حظر محركات الاحتراق الداخلي

سيارات

انهيار عملاق الـ ليدار.. شركة سيارات شهيرة تعلن إفلاسها

بالصور

احذر من حقنة البرد الثلاثية.. فوائد وهمية وأضرار حقيقية على الجسم

الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية
الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية
الآثار الجانبية لحقنة البرد الثلاثية

تعاون بين صندوق تكريم الشهداء ومصر لتأمينات الحياة لرعاية الأبناء القصر

توقيع عقد الشراكة
توقيع عقد الشراكة
توقيع عقد الشراكة

أمين مستقبل وطن الشرقية يُدلي بصوته في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب

امين حزب مستقبل وطن الشرقية
امين حزب مستقبل وطن الشرقية
امين حزب مستقبل وطن الشرقية

كيف نتخلص من الانتفاخ بعد الأكل؟.. أسباب وحلول طبيعية لتحسين الهضم

طرق طبيعية للتخلص من الانتفاخات بعد الأكل
طرق طبيعية للتخلص من الانتفاخات بعد الأكل
طرق طبيعية للتخلص من الانتفاخات بعد الأكل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

المزيد