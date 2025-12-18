هل يجوز إعلان نية الصيام بعد الاستيقاظ من النوم؟.. أمين الفتوى يجيب

أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لمن يستيقظ من نومه دون أن يتناول طعامًا أو شرابًا، ثم يرغب في الصيام، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها حول مدى صحة الصيام في هذه الحالة.

وفي هذا السياق، بيّن الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن من استيقظ من نومه ولم يصدر عنه أي فعل من مبطلات الصوم، يجوز له أن يعقد نية الصيام ويكمل يومه صائمًا، بشرط أن تكون النية قبل زوال الشمس، أي قبل أذان الظهر.

وخلال حديثه في البث المباشر على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية عبر موقع «فيسبوك»، أشار شلبي إلى أن هذه الأيام تُعد من الأوقات المباركة التي يُستحب فيها الإكثار من الطاعات، مؤكدًا أن الصيام من أحب الأعمال الصالحة إلى الله عز وجل.

وأضاف أن من استيقظ قبل أذان الظهر ولم يكن قد أكل أو شرب، ثم نوى الصيام، فصيامه صحيح وله أجر عظيم عند الله.

واستدل أمين الفتوى على ذلك بما ورد عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، إذ قالت: «دخل عليّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يومًا، فقال: هل عندكم شيء؟ فقلت: لا. قال: فإني صائم»، وهو ما يدل على جواز عقد نية الصيام أثناء النهار قبل الزوال ما دام الصائم لم يأتِ بمفسد من مفسدات الصوم.

استطلاع هلال رمضان 2026

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان عقب غروب شمس يوم 29 من شهر شعبان، وتشير الحسابات الفلكية إلى بقاء الهلال بعد الغروب لمدة 33 دقيقة في مكة المكرمة، و37 دقيقة في القاهرة، وبين 34 و37 دقيقة في باقي محافظات الجمهورية.

وفي عدد من العواصم العربية، يتراوح زمن بقاء الهلال بين 20 و44 دقيقة، بينما يغرب القمر قبل الشمس بدقيقة واحدة في جاكرتا، وهو ما يعزز فلكيا احتمالية أن يكون الخميس 19 فبراير 2026 هو أول أيام شهر رمضان.

