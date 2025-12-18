قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في ذكرى رحيل زهرة العلا.. 120 فيلمًا صنعت تاريخًا لا يُنسى من «رد قلبي» إلى «دعاء الكروان»
مقتل 3 أشخاص واندلاع نيران في سفينة شحن روسية إثر هجمات أوكرانية
مطالب بتعديل جدول امتحانات الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر بسبب "الهندسة والإنجليزي"
النشرة المرورية.. كثافات متحركة أعلى المحاور بالقاهرة والجيزة
جمال شعبان يُوجّه نصيحة مهمة لمرضى القلب والسكر بسبب الإنفلونزا
«الوطنية للانتخابات» تتابع فتح اللجان الفرعية لاستقبال الناخبين لليوم الثاني بجولة الإعادة لانتخابات النواب
تعرّف على أسعار الذهب اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025
في خان يونس .. البرد القارس يقتـ.ـل أحد أطفال غزة
بعد تأييد حبسه سنتين.. محمد رمضان يعتذر لجمهوره ويؤكد: هفضل أحب بلدي للأبد
وزارة الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 77 مسيرة أوكرانية خلال الليل
ترامب: الرسوم الجمركية «كلمتي المفضلة» ولن أسمح باستغلالها ضدنا بعد الآن
تعليمات بعدم عقد أي امتحانات في المدارس خلال أيام أعياد المسيحيين
ديني

هل الامتناع عن الصدقة بعد النية يُعد ذنبًا؟.. المفتي السابق يجيب

حكم الصدقة
حكم الصدقة
عبد الرحمن محمد

 بعض المواقف اليومية تفتح باب التساؤل حول الأحكام الشرعية المرتبطة بالصدقة، خاصة عندما يُغيّر الإنسان قراره بعد أن كان عازمًا على العطاء.

 وفي هذا الإطار، ورد سؤال إلى الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، حول حكم العدول عن الصدقة بعد نيتها بسبب تصرف صدر من الشخص المحتاج وأثار الضيق.

وخلال أحد دروسه الدينية، أوضح الدكتور علي جمعة أن الامتناع عن إعطاء الصدقة في هذه الحالة لا يُعد ذنبًا من الناحية الشرعية، مؤكدًا أن الإنسان غير مُلزم بما نواه ما لم يُخرجه فعليًا.

 إلا أنه شدّد في الوقت نفسه على أن هذا السلوك يفتقد إلى البُعد الأخلاقي، موضحًا أن تصرفًا مزعجًا من شخص ما لا ينبغي أن يكون سببًا لحرمانه من الصدقة، بل قد يكون العطاء سببًا في إصلاح حاله وتغيّر سلوكه إلى الأفضل.

وفي سياق متصل، تناول الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، مسألة إعطاء الصدقة للمتسولين في الشوارع ووسائل المواصلات، موضحًا أن الصدقة لا تكون صحيحة إلا إذا وُضعت في موضعها الصحيح وأُعطيت لمن يستحقها فعلًا.

وأشار “عاشور” إلى أن كثيرًا ممن ينتشرون في إشارات المرور والطرقات والممرات ليسوا من مستحقي الصدقة، موضحًا أن الفقير الحقيقي يقبل القليل ويفرح به، حتى لو كان مبلغًا بسيطًا، بينما قد يرفض بعض المتسولين هذا القليل أو يُلقي به، في دلالة على عدم حاجته الحقيقية.

وأضاف أن الأصل في الزكاة والصدقة هو البحث والتحري عن المستحق، لافتًا إلى أن هناك فئة كبيرة من المحتاجين يعيشون في بيوتهم في ضيق شديد، إلا أن عفتهم تمنعهم من السؤال، مصداقًا لقوله تعالى: «لا يسألون الناس إلحافًا»، وهؤلاء أولى بالعطاء من المتسولين في الطرقات ووسائل النقل العامة.

وأكد “عاشور” أن القرآن الكريم تحدّث عن فضل الصدقة وعظيم أجرها في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: «مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ».

وشدّد على أهمية المداومة على الصدقة والإنفاق في سبيل الله، موضحًا أن الصدقة وإن لم تكن فرضًا كالزكاة، فإن لها أثرًا عظيمًا في حياة المسلم، إذ تدفع عنه الأذى، وتفتح له أبواب الخير، وتزيد في الرزق، وتبارك في المال، كما أنها سبب في إطفاء غضب الله ونيل الحسنات.

الدكتور علي جمعة حكم الصدقة الامتناع عن الصدقة فضل الصدقة

