رياضة

رغم إيقاف القيد .. الزمالك يخطط لميركاتو الشتاء.. و7 لاعبين في دائرة الاهتمام

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

في ظل تصاعد أزمة إيقاف القيد داخل الزمالك على خلفية القضايا المتعلقة بالمستحقات المتأخرة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم لم تتوقف تحركات مسؤولي القلعة البيضاء إذ يعملون عبر مسار موازي لوضع اللمسات الأخيرة على خريطة الصفقات المستهدفة في فترة الانتقالات الشتوية.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك أن إدارة القلعة البيضاء تدرس تدعيم صفوف الفريق بـ7 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة رغم أزمة إيقاف القيد والظروف الصعبة التي يمر بها النادي في الوقت الحالي وهم:

حامد حمدان.. الصفقة الأقرب للزمالك في يناير

يضع نادي الزمالك حامد حمدان لاعب وسط بتروجت على رأس أولوياته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في ظل القناعة الفنية الكبيرة بإمكانيات اللاعب وقدرته على تدعيم خط الوسط الأبيض.

وبدأت مفاوضات الزمالك مع حامد حمدان منذ فترة الانتقالات الصيفية الماضية إلا أن تمسك بتروجت بخدمات اللاعب حال دون إتمام الصفقة قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق مبدئي يسمح بانتقال اللاعب في يناير مقابل 20 مليون جنيه وهو ما يمنح الزمالك أفضلية رغم دخول أندية أخرى على خط التفاوض مع ترقب حسم ملف فك القيد.

هادي رياض يدخل حسابات الزمالك لتدعيم الدفاع

دخل هادي رياض مدافع فريق بتروجت دائرة اهتمامات نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، في إطار سعي الجهاز الفني لتدعيم الخط الدفاعي بعناصر شابة ومميزة.

ويتابع مسؤولو الزمالك اللاعب عن قرب إلا أن التحرك الرسمي لضمه ما زال مؤجلًا لحين الانتهاء من أزمة إيقاف القيد حيث يفضل النادي حسم هذا الملف أولًا قبل إرسال أي عروض رسمية لإدارة بتروجت.

مودي ناصر فرصة انتقال حر تضعه بقوة على رادار الزمالك

برز اسم مودي ناصر لاعب وسط فريق إنبي كأحد الخيارات المطروحة بقوة داخل نادي الزمالك، خاصة في ظل انتهاء عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري ما يمنحه الحق في التوقيع لأي نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأبدى مسؤولو إنبي مرونة في مناقشة فكرة بيع اللاعب خلال يناير حال وصول عرض مناسب في الوقت الذي يدرس فيه الزمالك الموقف التعاقدي للاعب تمهيدا للتحرك الرسمي بعد حل أزمة القيد.

كالوشا ضمن خيارات الزمالك لتدعيم الخط الخلفي

دخل أحمد خليل “كالوشا" مدافع إنبي ضمن حسابات نادي الزمالك لتدعيم الخط الخلفي خلال الفترة المقبلة في ظل بحث الجهاز الفني عن عناصر تمتلك القوة البدنية والخبرة بالدوري المصري.

ويرغب الزمالك في ضم اللاعب خلال الميركاتو الشتوي إلا أن إيقاف القيد يقف حاليا أمام إرسال عروض رسمية مع بقاء اسمه مطروحا بقوة ضمن خطة التدعيمات.

أحمد عيد يشعل صراع الزمالك والأهلي في الشتاء

أصبح أحمد عيد الظهير الأيمن لفريق المصري البورسعيدي أحد الأسماء البارزة داخل نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خاصة مع اقتراب نهاية عقده مع ناديه بنهاية الموسم الجاري.

ويسعى الزمالك لحسم الصفقة مبكرًا في ظل وجود اهتمام من النادي الأهلي بضم اللاعب وهو ما قد يشعل صراعًا بين القطبين خلال الفترة المقبلة.

القندوسي يعود لدائرة اهتمامات الزمالك بعد تعافيه

عاد اسم الجزائري أحمد القندوسي بقوة إلى دائرة اهتمامات نادي الزمالك بعد تعافيه الكامل وعودته للمشاركة مع فريقه في سويسرا حيث لفت الأنظار بمستواه البدني والفني.

ونال اللاعب إعجاب الجهاز الفني للزمالك الذي يراقب موقفه التعاقدي عن كثب تمهيدًا لاتخاذ خطوة رسمية حال توافر الظروف المناسبة.

يحيى زكريا خيار شاب لتدعيم الجبهة اليسرى

فتح مسؤولو نادي الزمالك خطوط اتصال مع إدارة غزل المحلة، للاستفسار عن إمكانية ضم الظهير الأيسر يحيى زكريا ضمن خطة تدعيم الجبهة اليسرى بعنصر شاب يمتلك قدرات هجومية ودفاعية.

وجاء ترشيح اللاعب بناءً على توصية فنية، في ظل سعي الزمالك لتوفير حلول متعددة في مركز الظهير الأيسر خلال المرحلة المقبلة.

الزمالك صفقات الزمالك حامد حمدان هادي رياض مودي ناصر أحمد خليل كالوشا أحمد عيد أحمد القندوسي يحيى زكريا

