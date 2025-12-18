رئيس لجنة السياحة بغرفة التجارة الألمانية: مصر تمتلك منتجا سياحيا ثقافيا فريدا

كشف هشام إدريس، رئيس لجنة السياحة بغرفة التجارة الألمانية، عن حجم التسويق للسياحة الثقافية مقارنة بباقي الأنماط السياحية، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك بالفعل منتجًا سياحيًا ثقافيًا فريدًا على مستوى العالم، إلا أن ما كان ينقص هذا المنتج هو آليات الصناعة السياحية، وكيفية إظهاره بالشكل المناسب.

ونوه "إدريس"، خلال لقاء مع الإعلامي محمود الشريف، ببرنامج "مراسي"، عبر شاشة "النهار"، بأن تقديم المنتج الثقافي بصورة لائقة يتطلب تجهيز المواقع الأثرية نفسها، فضلًا عن تطوير المناطق المحيطة بها، وتوفير خدمات مناسبة للسائحين، مثل دورات مياه نظيفة، وتنظيم شامل للمكان.

وشدد على أن هذا الاهتمام والتطوير للمناطق المحيطة بالمواقع الأثرية والتراثية أمر مفيد جدًا وجاذب للسياح، بما يتيح للسائح عند دخوله الموقع رؤية حضارية منظمة، والتعرف على تاريخ كل موقع، وما يمثله من قيمة حضارية، وما يمكن أن يتعلمه ويستفيده من زيارته.