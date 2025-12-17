رحلات حج وعمرة وهمية.. ضبط المسئولين عن 26 شركة سياحة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة “بدون ترخيص”، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات “حج – عمرة - برامج سياحية”.

أكدت معلومات وتحريات قطاعى الأمن العام وشرطة السياحة والآثار قيام 26 شركة بدون ترخيص، كائنة بنطاق عدد من المحافظات بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بكونها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى أو نشر إعلانات مبوبة.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبط القائمين على إدارتها، وبحوزتهم “أختام – صور جوازات سفر – دفاتر استلام نقدية – برامج رحلات دينية - مجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات بمواقع التواصل الاجتماعى”.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.