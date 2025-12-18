الشوا : إسرائيل تقوم بحملات تحريض مسيسة ضد المنظمات الإنسانية

أكد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن دولة الاحتلال تقوم بحملات تحريض مسيسة ضد المؤسسات والمنظمات الإنسانية لتقييد عملها ومنع دخول مساعداتها داخل القطاع.

وقال الشوا - في مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية - "إن إسرائيل تقوم بحملات تحريض مسيسة ضد المنظمات الإنسانية الإغاثية العاملة داخل القطاع ، حيث استهدفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وحظرت عملها وهى تعتبر العمود الفقري للعمل الإنساني داخل القطاع بالإضافة إلى استهداف المنظمات الفلسطينية والتحريض المستمر ضدها وتقييد عملها ومنع دخول مساعداتها".

وأضاف أن كل تلك الممارسات الإسرائيلية بحق المنظمات الإنسانية و تقييد عملها يأتي من أجل إجراء عملية تسجيل جديدة لهذه المنظمات تستهدف إسكات صوتها وتقاريرها بشأن المعاناة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيين وانتهاك الاحتلال الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني و جرائم الاحتلال بحق المواطنين.

وأشار إلى أن مطالبة الاحتلال الإسرائيلي بإجراء فحص أمني للموظفين المحليين العاملين في المؤسسات والمنظمات الإنسانية ليس فقط في قطاع غزة بل في الضفة الغربية والقدس يعد انتهاكا صارخا للمواثيق والمعاهدات ومعايير العمل الإنساني ويكشف نية الاحتلال في السيطرة وتقييد عمل تلك المنظمات ومنع دخول آلاف الشاحنات لهذه المؤسسات والمنظمات بما يعمق الأزمة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

ونوه بأن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تتدهور يوما بعد الآخر والأمور تزداد تعقيدا على كل المستويات والذي بات يدفع ثمن هذا هم الأطفال والفئات الأكثر هشاشة في المجتمع من النساء وكبار السن وذوي الإعاقة ، خاصة مع المنخفض الجوي الذي اجتاح القطاع وما رافقه من سيول وانهيار الكثير من المنازل وغرق 90% من خيام النازحين.

وأوضح أن انطلاق التحذيرات من انتشار الأمراض والأوبئة في ظل واقع صحي مرير وانهيار معظم المنظومة الطبية بسبب الدمار الذي لحق بها ونفاذ الأدوية والمهمات الطبية حيث تجاوزت نسبة العجز الدوائي 55% من الأدوية الأساسية يثبت أننا أمام مشهد خطير ، مشيرا إلى أن استمرار التعنت الإسرائيلي في إدخال المساعدات الإنسانية الأساسية والآليات والمعدات والمواد المهمة من أجل تأهيل ما يمكن تأهليه لمواجهة تلك الأوضاع يعمق من الأزمة و يصعبها على المواطنين.

