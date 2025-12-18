أمين عمر ومحمود عاشور في معسكر إعداد الحكام المرشحين لكأس العالم 2026

يشارك الحكم الدولي أمين عمر، في معسكر إعداد الحكام المرشحين للمشاركة في بطولة كأس العالم التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك العام المقبل 2026.

يُقام معسكر الإعداد للحكام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 23 حتى 27 من شهر فبراير 2026.

كما يشارك الحكم الدولي محمود عاشور في معسكر حكام الفيديو المساعد الذي يُنظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا " وتستضيفه العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 3 الى 5 فبراير المقبل، بمشاركة 26 حكماً من عدة دول في العالم، ويأتي هذا المعسكر ضمن سلسلة معسكرات فيفا التي تحتضنها قطر استعداداً لكأس العالم 2026.