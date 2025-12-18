بعد لقاء السيسي والبرهان.. شردي: الله يكون في عون الإدارة المصرية

علق الإعلامي محمد مصطفى شردي، على استقبال الرئيس السيسي للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني.

وقال محمد مصطفى شردي، في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة": مصر تتعامل مع عدة ملفات الله يكون في عون الإدارة المصرية، لأن كل ملف فيهم يؤثر على الأمن القومي المصري وكلهم متعلقين في رقبة مصر.

وأشار إلى أن الإدارة المصرية أمام العالم مسئولة ولاعب أساسي في عدة ملفات: أمن البحر الأحمر، أمن مياه، القضية الفلسطينية، منع الاستيطان في الضفة، استقرار ليبيا، الأزمة والحرب في السودان.

وتابع: استقبال الرئيس السيسي للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم، أكدت مصر خلال اللقاء على أهمية وحدة الصف السوداني وإعانة الشعب السوداني على المحنة التي يتعرض لها.

وأكد أن مصر ساندة السودان، بقوة لأن هناك محاولات لتجزئة السودان نفسها ولن نسمح باقتطاع جزء من وطن عربي أو دولة عربية بهذا الشكل.