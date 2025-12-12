هجوم عنيف من نجم منتخب فلسطين على الحكم أمين عمر

هاجم محمد صالح نجم منتخب فلسطين وإيسترن كومبي والمصري البورسعيدي السابق الحكم أمين عمر الذي أدار مباراة فلسطين والسعودية تحكيمًا في ربع نهائي كأس العرب، وانتهت بفوز الأخضر بثنائية مقابل هدف للفدائي.

وودع منتخب فلسطين منافسات كأس العرب 2025، من دور ربع النهائي عقب الهزيمة امام السعودية

وكتب محمد صالح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "في يوم من الأيام بالدوري المصري!! واليوم بعد الضربة الي اخذتها براسي وانا على الارض الحكم أمين عمر بيقلي قوم واسترجل تحكيم آخر زمن الحمد لله راجل من ظهر راجل"