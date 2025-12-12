الطقس البارد يفتك بـ غزة| الخيام تنهار مع الأمطار.. آلاف الأسر ستفقد أماكن الإيواء

رصدت قناة العربية تقريرا عن الأوضاع الإنسانية المأساوية التي يعيشها عدد من النازحين في غزة بسبب موجة البرد الشديد والأمطار التي أدت إلى غرق خيامهم.





منخفض جوي يضرب القطاع



وقد أسفر المنخفض الجوي الذي ضرب القطاع عن غرق مئات الخيام وتكون برك من المياه وسط غياب للإمكانيات اللازمة للتعامل مع التغيرات المناخية.



وحذر الدفاع المدني من أن مراكز الإيواء والخيام المقامة في مناطق منخفضة ستغرق بالكامل خلال الساعات المقبلة إذا استمر المنخفض الجوي، مشيرا إلى أن آلاف الأسر مهددة بفقدان أماكن إيوائها المؤقتة.





ارتقاء شهداء نتيجة المنخفض الجوي

وذكرت مصادر طبية فلسطينية، ارتقاء 9 شهداء إثر انهيارات متتالية وغرق واسع جراء المنخفض الجوي في غزة.



وأفادت بلدية غزة، أعلنت عن تضرر غالبية الخيام بسبب الرياح والأمطار الغزيرة المتواصلة.



وأضافت بلدية غزة: فرق الإنقاذ تعمل بوسائل بسيطة ولا تملك آليات لشفط مياه الأمطار التي ارتفع منسوبها، وأن أمراض خطيرة تهدد أهالي القطاع جراء تراكم النفايات ومياه الصرف الصحي.



وفاة رضيع بسبب البرد في مخيم الشاطئ بغزة



عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مصدر في مستشفى الشفاء، أعلن وفاة رضيع بسبب البرد في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

فيما أفادت مصادر طبية في قطاع غزة، يوم الجمعة، بمصرع 11 شخصاً بينهم رضّع وأطفال جراء انهيار عدد من المنازل والبرد الشديد، فضلاً عن غرق العشرات من خيام النازحين في مناطق متفرقة من القطاع.

برودة الطقس وسوء الصرف الصحي وانعدام النظافة تزيد من مخاطر انتشار الأمراض

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، عن المصادر قولها إن خمسة مواطنين لقوا مصرعهم وأُصيب آخرون جراء انهيار منزل يؤوي نازحين في منطقة بئر النعجة ببيت لاهيا شمال القطاع.

وأشارت المصادر إلى مصرع مواطنين اثنين بعد سقوط حائط كبير فوق خيام نازحين بحي الرمال غرب مدينة غزة فجر اليوم، كما أودى البرد القارس بحياة في مدينة غزة، وكذلك رضيع في مخيم الشاطئ، وكان مواطن آخر توفى أمس جراء انهيار جدار في مخيم الشاطئ.

وكذلك توفيت رضيعة بسبب البرد الشديد داخل خيام النازحين في منطقة المواصي بخان يونس أمس، كما أصيب طفلان عقب سقوط خيمة في "مخيم أبو جبل" بمنطقة العمادي.

فيما أفادت طواقم الدفاع المدني بانهيار ما لا يقل عن 10 منازل خلال الساعات الماضية، كان آخرها منزلان في حي الكرامة وحي الشيخ رضوان.

وأدى المنخفض الجوي أيضاً إلى غرق مخيمات كاملة في منطقة المواصي بخان يونس، وتضرر مناطق واسعة في "البصة والبركة" بدير البلح، و"السوق المركزي" في النصيرات، فضلاً عن منطقتي "اليرموك والميناء" في مدينة غزة.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" حذرت أمس الخميس من أن الأمطار الغزيرة وبلل الخيام يفاقمان الظروف الصحية والمعيشية المتدهورة في القطاع المكتظ، مؤكدة أن برودة الطقس وسوء الصرف الصحي وانعدام النظافة ترفع مخاطر انتشار الأمراض، داعية إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.