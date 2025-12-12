هنا الزاهد تتألق في أحدث ظهور بإطلالة كاجوال

شاركت الفنانة هنا الزاهد، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وتألقت هنا الزاهد بلوك كاجوال، ولاقت تفاعلا كبيرا من جمهورها ومتابعيها.

هنا الزاهد

وكان قد علق الفنان أحمد فهمي على تصريحات طليقته الفنانة هنا الزاهد التي أكدت خلالها أن ذكرياتها معه مُحيت تماماً من ذاكرتها بعد انفصالهما قبل عامين.

وقال فهمي، خلال استضافته في برنامج Mirror الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج: لن أنسى ذكرياتي مع هنا، لأن أي تجربة صعبة مررت بها لا تُنسى، ذلك يعني أنني لم أكن أمتلك الخبرة الكافية للتعامل مع التجربة وصاحبها، لكنني استفدت منها بكل تأكيد، وتعلمت ما لم أتعلمه من تجارب أخرى كثيرة.

وأضاف: أتمنى أن تكون هنا قد تجاوزت تجربتها معي، فهذا أمر سيسعدني بكل تأكيد، وإن كانت مقابلاتها التليفزيونية الأخيرة لا توحي بأنها تجاوزت الأمر، لأن سيرتي تكون حاضرة في هذه اللقاءات.

وفي السياق ذاته، استبعد فهمي أن يكون هو المقصود بتصريحات هنا الزاهد، حين أكدت أنها لا تتمنى الإرتباط بشخص بخيل مستقبلاً، موضحًا: صفة البخل بعيدة تمامًا عن شخصيتي، قد يُقال أنني عصبي، لكنني لست بخيلًا، وهي تعلم ذلك جيدًا، هناك أمور لا يمكن أن أبوح بتفاصيلها، انطلاقًا من قناعتي بأن من واجبات أي زوج أن يشتري لزوجته ما تشاء طالما أنه مقتدر ماديًا، وهذا ليس معناه أنني شخص كريم بالضرورة، لكنه في الوقت نفسه لا يعني أنني بخيل.