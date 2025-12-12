انفوجراف.. فحص 7 ملايين و453 ألفًا من طلاب المرحلة الابتدائية لأمراض السمنة والتقزم

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماع فيس بوك بشأن فحص طلاب المدارس بالمرحلة الابتدائية.

وأوضح أن الفرق الطبية فحصت 7 ملايين و453 ألفًا و886 طالبًا وطالبة بالمرحلة الابتدائية في جميع المحافظات، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، منذ انطلاقها مع بداية العام الدراسي في 5 أكتوبر 2025 وحتى 9 ديسمبر الجاري.

واشار ال أن المبادرة تستهدف جميع الطلاب المصريين وغير المصريين بالمدارس الحكومية والخاصة، ويجري تنفيذها على مدار العام الدراسي عبر أكثر من 29 ألف مدرسة، بالتنسيق الكامل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.