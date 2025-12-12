قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رحيل صوت الأقصى .. وفاة الشيخ ياسر قليبو إمام المسجد المبارك
98 درجة تحت الصفر.. سر أبرد بقعة على كوكب الأرض| إيه الحكاية؟
نقابة أطباء قنا تنعي طبيبة لقيت مصرعها في حادث بطريق سفاجا
سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 12-12-2025.. عيار21 يرتفع
نصر صلاح بين البساطة والشهرة | شقيق نجم الريدز يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ محمد صلاح
أخذًا بالثأر.. مزارع وأبناؤه الثلاثة ينهون حياة تاجر ماشية ويصيبون نجله بالبحيرة
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
كأس العرب 2025.. تشكيل منتخب العراق والأردن فى ربع النهائي
البابا ليو الرابع عشر يستقبل لجنة تحكيم جائزة زايد للأخوة الإنسانية 2026
بيدفعوله | تطور مثير في أزمة بنتايك مع الزمالك
انفوجراف.. فحص 7 ملايين و453 ألفًا من طلاب المرحلة الابتدائية لأمراض السمنة والتقزم
تقرير الطب الشرعي يؤكد وفاة عروس المنوفية نتيجة ضرب مبرح
ضبط أطنان من لحوم فاسدة مجهولة المصدر في حملة تموينية مكبرة بسمنود

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج مصنعات اللحوم مجهولة المصدر بمركز سمنود، وبداخله كميات كبيرة من منتجات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها.

جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، واللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، وضمن خطة تشديد الرقابة على الأسواق والمواد الغذائية ومنافذ ومصانع تداول السلع الغذائية، حيث كلف المهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، بتنفيذ حملة موسعة بمركز سمنود بمتابعة المهندس ناصر العفيفى وكيل المديرية، وبرئاسة  أحمد ورد مدير الرقابة التموينية بالمديرية ، وبمشاركة المفتشين خالد زكى ومحمد صلاح.

ورصدت الحملة مصنع لتجهيز مصنعات اللحوم والدواجن بمركز سمنود غير مرخص، وعثر بداخله على كميات كبيرة من المنتجات مجهولة البيانات والمشتبه فى صلاحيتها، وشملت 2380 كيلو عجينة كفتة دجاج ولحوم مجمدة، و54 شيكارة مجروش صويا بإجمالى 540 كيلو، و640 قطعة برجر مجهزة للتعبئة و134 كيلو توابل داخل أكياس بيضاء بدون بيانات،  وألفين كيس فارغ لتعبئة مصنعات اللحوم.

ةتم التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

