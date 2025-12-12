ضبط أطنان من لحوم فاسدة مجهولة المصدر في حملة تموينية مكبرة بسمنود

تمكنت مديرية التموين بالغربية، من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج مصنعات اللحوم مجهولة المصدر بمركز سمنود، وبداخله كميات كبيرة من منتجات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها.

حملات تموينية مكبرة



جاء ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، واللواء أشرف الجندى محافظ الغربية، وضمن خطة تشديد الرقابة على الأسواق والمواد الغذائية ومنافذ ومصانع تداول السلع الغذائية، حيث كلف المهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، بتنفيذ حملة موسعة بمركز سمنود بمتابعة المهندس ناصر العفيفى وكيل المديرية، وبرئاسة أحمد ورد مدير الرقابة التموينية بالمديرية ، وبمشاركة المفتشين خالد زكى ومحمد صلاح.

ردع مخالفين

ورصدت الحملة مصنع لتجهيز مصنعات اللحوم والدواجن بمركز سمنود غير مرخص، وعثر بداخله على كميات كبيرة من المنتجات مجهولة البيانات والمشتبه فى صلاحيتها، وشملت 2380 كيلو عجينة كفتة دجاج ولحوم مجمدة، و54 شيكارة مجروش صويا بإجمالى 540 كيلو، و640 قطعة برجر مجهزة للتعبئة و134 كيلو توابل داخل أكياس بيضاء بدون بيانات، وألفين كيس فارغ لتعبئة مصنعات اللحوم.

تحرك عاجل

ةتم التحفظ على جميع المضبوطات، وتحرير محضر بواقعة الضبط، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.