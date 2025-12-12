اليابان ترفع التحذير من تسونامي بعد زلزال ضرب شمال البلاد

رفعت اليابان التحذير من تسونامي بعد زلزال ضرب شمال البلاد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.





وأعلنت وكالة الأرصاد اليابانية، رصد زلزال بقوة 6.7 ريختر يضرب شمال شرق البلاد وتحذيرات من حدوث تسونامي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

كما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، عن إصدار تحذير من تسونامي على طول أجزاء من الساحل الشمالي الشرقي لليابان، عقب زلزال عنيف بلغت قوته 7.6 درجات على مقياس ريختر، وقع قبالة الساحل.ووفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فقد وقع الزلزال في تمام الساعة 11:15 مساءً بالتوقيت المحلي، على بُعد نحو 70 كيلومترًا من اليابسة، وعلى عمق يقارب 33 كيلومترًا.

وتوقعت السلطات اليابانية أن تصل أمواج التسونامي إلى ارتفاع 3 أمتار في مناطق تشمل إيواتي، وأوموري، وأجزاء من جزيرة هوكايدو.