عاطل يدعي تعرضه للتهديد بالشرقية.. الداخلية تكشف الحقيقة
الغلطة دي مش هتتكرر.. محمد رمضان يرد علي انتقادات إطلالته بمهرجان كوتشيلا
الطقس البارد يفتك بـ غزة| الخيام تنهار مع الأمطار.. آلاف الأسر ستفقد أماكن الإيواء
المتعة الحرام.. الشرطة تداهم وكرا لممارسة الرزيلة داخل نادي صحي بالشروق
الكشف عن بقايا معبد الوادي للمجموعة الشمسية للملك "ني أوسر رع" بمنطقة أبوصير الأثرية
القبض على أدمن صفحة فبرك صورة لتحصيل رجال الشرطة غرامات من سائقي توصيل الطلبات
اكتب اسمك على القمر.. ناسا تفتح التسجيل المجاني لمرافقة مهمة أرتميس II| إيه الحكاية؟
فيضانات تاريخية تضرب واشنطن.. ارتفاع المياه يتجاوز 5 أمتار وإجلاء عشرات الآلاف
الصحة: تقديم 7.8 مليون خدمة طبية بالقليوبية خلال 11 شهرا
لضمان تشغيل النت.. كيفية دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر ديسمبر
مصدر بالزمالك: أوشينج على أعتاب الرحيل في يناير
تفاصيل فوز مصر بمبادرة الشباب العالمي في روسيا
اليابان ترفع التحذير من تسونامي بعد زلزال ضرب شمال البلاد

إسراء صبري

رفعت اليابان التحذير من تسونامي بعد زلزال ضرب شمال البلاد، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
 


وأعلنت وكالة الأرصاد اليابانية، رصد زلزال بقوة 6.7 ريختر يضرب شمال شرق البلاد وتحذيرات من حدوث تسونامي، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

كما أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، عن إصدار تحذير من تسونامي على طول أجزاء من الساحل الشمالي الشرقي لليابان، عقب زلزال عنيف بلغت قوته 7.6 درجات على مقياس ريختر، وقع قبالة الساحل.ووفقًا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، فقد وقع الزلزال في تمام الساعة 11:15 مساءً بالتوقيت المحلي، على بُعد نحو 70 كيلومترًا من اليابسة، وعلى عمق يقارب 33 كيلومترًا.

وتوقعت السلطات اليابانية أن تصل أمواج التسونامي إلى ارتفاع 3 أمتار في مناطق تشمل إيواتي، وأوموري، وأجزاء من جزيرة هوكايدو.

طائرة صغيرة

هبوط اضطراري صادم.. طائرة تهبط فوق سيارة على طريق سريع في فلوريدا

صورة أرشيفية

قارب المهاجرين باليونان| غرق وفقدان 32 شخصا.. وغالبية الضحايا من مصر والسودان

اليوديانج

توروب يبلغ إدارة الأهلي بقراره النهائي بشأن ديانج

زيادة جديدة في المعاشات

تصل لـ3500 جنيه| زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية

مصطفى يونس ومحمود الخطيب

مصطفى يونس يوجه رسالة لـ محمود الخطيب بعد إخلاء سبيله.. ماذا يحدث؟

منتخب فلسطين

لاعب منتخب فلسطين يهاجم أمين عمر بعد ربع نهائي كأس العرب

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقناة الناقلة

سلاح الجو الإسرائيلي

فضـ.يحة بسلاح الجو الإسرائيلي.. البيرة تتسبب في إقالة قائد وتهدد عشرات الطيارين

درجة حرارة الجسم

كمادات الأمان.. سر خفض حرارة الأطفال دون مخاطر

الابراج

حظك اليوم.. توقعات الأبراج الجمعة 12 ديسمبر 2025

الجيوب الأنفية

لازم يستخبوا في البرد .. هؤلاء الأكثر عرضة لالتهاب الجيوب الأنفية

السيارات ذاتية القيادة تهدد الأطفال وقرار عاجل بسحبها

وظيفة الأحلام.. راتب بالدولار مقابل قيادة سيارة تشبه الهوت دوج

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

