وزير الصناعة يبحث فرص توطين صناعة السيارات



عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، اجتماعًا موسعًا مع وفد شركة «مرسيدس-بنز إيجيبت» برئاسة ستيفاني فولز، الرئيس التنفيذي للشركة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتوسيع حجم أعمال الشركة في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع السيارات، في ضوء توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا الصناعية المتقدمة.



وأكد الوزير في مستهل اللقاء أن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP) يمثل أحد المحاور الرئيسية لجذب كبرى العلامات التجارية العالمية للاستثمار في مصر، من خلال حزمة من الحوافز تستهدف دعم توطين هذه الصناعة الاستراتيجية، موضحًا أن البرنامج يقوم على محورين رئيسيين يتمثلان في تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز القدرات التصديرية للصناعة المصرية.

وأشار هاشم إلى أن توطين الصناعات المغذية يأتي على رأس أولويات وزارة الصناعة خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد الركائز الأساسية لبناء قاعدة صناعية متكاملة لقطاع السيارات، بما يسهم في رفع نسب المكون المحلي وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.

وأضاف الوزير أن هناك فرصة كبيرة أمام شركة «مرسيدس-بنز إيجيبت» للاستفادة من الحوافز التي يتيحها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، خاصة أن تلك الحوافز ترتبط بزيادة نسب الاعتماد على المكونات المحلية وتوطين سلاسل الإمداد، بما يدعم جهود الدولة في تطوير منظومة صناعة السيارات.

واستمع الوزير خلال الاجتماع إلى عدد من التحديات التشغيلية والإجرائية والجمركية التي تواجه الشركة في الفترة الحالية، إلى جانب المقترحات التي طرحها وفد الشركة بشأن تطوير بيئة العمل والاستثمار في القطاع، مؤكدًا استعداد الوزارة لتقديم مختلف أوجه الدعم والتنسيق مع الجهات المعنية لتذليل أي عقبات وتيسير الإجراءات بما يضمن استقرار أعمال الشركة وتوسيع استثماراتها في مصر.

من جانبها أعربت ستيفاني فولز، الرئيس التنفيذي لشركة «مرسيدس-بنز إيجيبت»، عن تطلع الشركة لتعزيز شراكتها مع الحكومة المصرية خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أن الشركة تعتز بمرور 26 عامًا على بدء عملياتها في السوق المصري من خلال مقرها الرئيسي الذي يمثل العلامة التجارية الأم، وهو ما يعكس ثقة «مرسيدس-بنز» في الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتمتع بها السوق المصري.