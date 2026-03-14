أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 14 مارس 2026

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة استقرارا في سوق العبور اليوم السبت 14-3- 2026.

فقد تراوح سعر كيلو الطماطم من 12 إلى 18 جنيها للكيلو، بينما البطاطس من 5 إلى 10 جنيهات للكيلو

أما البصل الأبيض من 4 إلى 10 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضراوات اليوم:

الطماطم من 12 إلى 18 جنيها للكيلو البطاطس من 5 إلى 10 جنيها للكيلو

البصل الأبيض من 4 إلى 10 جنيها للكيلو

البصل الأحمر من 9 إلى 15 جنيها للكيلو الكوسة من 12 إلى 18 جنيها للكيلو

الجزر بدون عروش من 8 إلى 10 جنيها للكيلو الفاصوليا من 10 إلى 50 جنيها للكيلو

الباذنجان البلدي من 14 إلى 20 جنيها للكيلو الباذنجان الرومي من 14 إلى 22 جنيها للكيلو

الباذنجان الأبيض من 25 إلى 35 جنيها للكيلو كيلو الباذنجان المخضر: 30 جنيها

الفلفل الرومي البلدي من 21 إلى 25 جنيها للكيلو الفلفل الحامي البلدي من 12 إلى 28 جنيها للكيلو

الفلفل الألوان من 35 إلى 70 جنيها للكيلو الملوخية من 25 إلى 30 جنيها للكيلو

الخيار الصوب من 12 إلى 16 جنيها للكيلو

أسعار الفاكهة اليوم

البرتقال البلدي من 9 إلى 13 جنيها للكيلو البرتقال السكري من 9 إلى 13 جنيها للكيلو

البرتقال أبو سرة من 10 إلى 20 جنيها للكيلو

اليوسفي من 4 إلى 14 جنيها للكيلو الجريب فروت من 8 إلى 14 جنيها للكيلو

الليمون البلدي من 18 إلى 24 جنيها للكيلو الجوافة من 14 إلى 24 جنيها للكيلو الرمان من 15 إلى 30 جنيها للكيلو

الفراولة من 12 إلى 17 جنيها للكيلو الكانتلوب من 10 إلى 18 جنيها للكيلو

التفاح المستورد من 50 إلى 100 جنيه للكيلو البلح السيوي من 40 إلى 70 جنيها للكيلو الموز البلدي من 20 إلى 25 جنيها للكيلو