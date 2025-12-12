الغلطة دي مش هتتكرر.. محمد رمضان يرد علي انتقادات إطلالته بمهرجان كوتشيلا

علق الفنان محمد رمضان علي الانتقادات التي وجهت إلى إطلالته في حفلة مهرجان كوتشيلا الشهير في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال محمد رمضان في تصريحات إذاعية مع الإعلامية جيهان عبدالله: “عايز أعمل لبس مصري، وجِبت ديزاينر مصرية، واللوك كان فرعوني بدرع معدني، وهي قالتلي تعملّه بالجنيه المصري، لكن الشكل النهائي اتوجّه في اتجاه تاني، بوعد جمهوري إن الغلطة دي مش هتتكرر، وهكون حريص أكتر”.

وكانت قد كرّمت هالة حجازي، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة النيل للإنتاج الإذاعي المالكة لإذاعة "نجوم ونايل إف.إم"، The Global Icon النجم محمد رمضان، اليوم الخميس، قبل بداية لقائه مع جيهان عبد الله في حلقة خاصة من برنامج «أجمد 7» عبر «نجوم إف.إم»، وأهدت هالة حجازي The Global Icon النجم محمد رمضان ميكروفون «نجوم إف.إم» الذهبي تقديرًا لإسهاماته الفنية والغنائية المؤثرة.