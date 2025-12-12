قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

لسه مكلمه من يومين.. سعد الصغير ينعي الراحل أحمد صلاح

سارة عبد الله

نعى الفنان سعد الصغير، المطرب أحمد صلاح، الذى رحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية.

وكتب سعد الصغير فى منشور عبر حسابه على فيسبوك: “حبيبى يا أحمد، لسه من يومين كنت بكلمه وكلمت الأسرة الكريمة، كان جميل وبخير، بس هتبقى فى مكان أحسن يا أحمد، ربنا يرحمك يا رب، عشرة عمر وكان ما بينا شغل كتير، ربنا يرحمك يا رب”.

وأضاف: “إنا لله وإنا إليه راجعون، إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع. البقاء لله وحده. ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. أخى وصديقى المطرب الجميل أحمد صلاح فى ذمة الله. الله يرحمه رحمة واسعة. الرجاء الدعاء له”.

ونعى وكيل أول نقابة المهن الموسيقية الفنان حلمي عبد الباقي، المطرب أحمد صلاح، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل.

وكتب عبدالباقي عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: “لا حول ولا قوه إل بالله ربنا يرحمك ياحبيبي كنت بكلمك من اسبوع علشان اطمن عليك ربنا يتغمده بواسع الرحمه والمغفره ويجعل مرضك في ميزان حسناتك برجاء الدعاء”.

