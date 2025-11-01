فخر لنا كلنا.. حلمي عبد الباقي يشكر الرئيس السيسي لافتتاح المتحف المصري الكبير

علق الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، على افتتاح المتحف المصري الكبير، المرتقب مساء اليوم، السبت 1 نوفمبر.

وقال حلمي عبد الباقي، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري: «المتحف المصري الكبير ده فخر لكل مصري قدام العالم كله بدليل الزيارات الكبيرة من معظم رؤساء العالم علشان ييجوا يشوفوا مفخرة المصريين.. وده فخر لكل مصري لأن إحنا الحضارة وإحنا التاريخ من آلاف السنين».

وتابع: «حضارتنا من آلاف السنين فكان لازم كل العالم يعرف تاريخ مصر وحضارة مصر من خلال المتحف المصري.. وأحب أقول شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وشكرا لكل من قام وكل من ساهم في هذا المتحف العظيم بنشكره كمصريين.. والحدث ده فخر لنا كلنا».



افتتاح المتحف المصري الكبير

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، الموافق الأول من نوفمبر 2025، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، حيث إنه من المقرر أن يُشارك في حفل الافتتاح 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات؛ بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

وتستعد مصر لحدث تاريخي يترقبه العالم بأسره، مع افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم، السبت.

ومن المتوقع أن يشهد المتحف تدفق ملايين الزوار من داخل وخارج مصر، ليصبح نقطة جذب سياحية وثقافية عالمية، تعكس عظمة الحضارة المصرية العريقة وأهميتها على مدار التاريخ.