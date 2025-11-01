قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بث مباشر في المحافظات .. خريطة توزيع شاشات عرض افتتاح المتحف المصري الكبير
محافظ الجيزة: المتحف المصري الكبير رسالة تؤكد أن مصر كانت وستظل منارةً للعلم والثقافة والفن
حصريا ولأول مرة.. أحمد موسى يعرض فيديو لمركب خوفو من الداخل
وزيرة الثقافة الأردنية: مصر تمثل للمملكة نموذجا حضاريا في بناء المستقبل الثقافي
انت مش بيتر كراوتش .. شيكابالا يوجّه رسالة صادمة لـ حسين الشحات لهذا السبب
تويوتا ولكزس تؤكدان استخدام هذا المحرك في سياراتهما الرياضية القادمة
شاهد.. فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير بشوارع وميادين المحلة الكبرى
الاحتلال الإسرائيلي يعزل قرية بريف القنيطرة بسوريا.. صور
قبل الافتتاح.. تعرف على الطرق والتحويلات المرورية حول المتحف المصري الكبير
بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير
79 وفدا رسميا.. أحمد موسى: افتتاح المتحف المصري الكبير حدث استثنائي في تاريخ الثقافة والحضارة
أحمد موسى: إنشاء واجهة المتحف المصري الكبير بخامات مصرية وفر 180 مليون دولار
فن وثقافة

فخر لنا كلنا.. حلمي عبد الباقي يشكر الرئيس السيسي لافتتاح المتحف المصري الكبير

حلمي عبد الباقي
حلمي عبد الباقي
سعيد فراج

علق الفنان حلمي عبد الباقي، وكيل أول نقابة المهن الموسيقية، على افتتاح المتحف المصري الكبير، المرتقب مساء اليوم، السبت 1 نوفمبر. 

وقال حلمي عبد الباقي، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري: «المتحف المصري الكبير ده فخر لكل مصري قدام العالم كله بدليل الزيارات الكبيرة من معظم رؤساء العالم علشان ييجوا يشوفوا مفخرة المصريين.. وده فخر لكل مصري لأن إحنا الحضارة وإحنا التاريخ من آلاف السنين».  

وتابع: «حضارتنا من آلاف السنين فكان لازم كل العالم يعرف تاريخ مصر وحضارة مصر من خلال المتحف المصري.. وأحب أقول شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وشكرا لكل من قام وكل من ساهم في هذا المتحف العظيم بنشكره كمصريين.. والحدث ده فخر لنا كلنا». 


افتتاح المتحف المصري الكبير 

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، الموافق الأول من نوفمبر 2025، افتتاح المتحف المصري الكبير، والذي يُمثل حدثاً استثنائياً في تاريخ الثقافة والحضارة الإنسانية، حيث إنه من المقرر أن يُشارك في حفل الافتتاح 79 وفداً رسمياً، من بينهم 39 وفداً برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات؛ بما يعكس اهتمام المجتمع الدولي بالحضارة المصرية العريقة وبالدور الثقافي والإنساني المتفرد الذي تضطلع به مصر.

وتستعد مصر لحدث تاريخي يترقبه العالم بأسره، مع افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم، السبت.

ومن المتوقع أن يشهد المتحف تدفق ملايين الزوار من داخل وخارج مصر، ليصبح نقطة جذب سياحية وثقافية عالمية، تعكس عظمة الحضارة المصرية العريقة وأهميتها على مدار التاريخ.

حلمي عبد الباقي الفنان حلمي عبد الباقي المتحف المصري الكبير افتتاح المتحف المصري الكبير

