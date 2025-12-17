أشرف فايق يكشف لـ«صدى البلد» الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل

كشف أشرف فايق، في تصريحات خاصة لـ«صدى البلد»، عن تطورات الحالة الصحية للفنان الكبير محيي إسماعيل، مؤكدًا أنه يتمتع بحالة صحية جيدة ولا يعاني من أي أزمات خطيرة.

وقال أشرف فايق: «الفنان محيي إسماعيل بخير الحمد لله، وأنا متواجد معه حاليًا في المستشفى لإجراء بعض التحاليل الطبية الروتينية، وبعد الانتهاء منها سنغادر إلى المنزل».

ويطمئن هذا التصريح جمهور الفنان محيي إسماعيل ومحبيه، مؤكدًا استقرار حالته الصحية وعودته إلى منزله عقب الاطمئنان عليه.

يذكر أن أصيب الفنان محيي إسماعيل بجلطة في المخ، ونقل على إثرها إلى أحد المستشفيات بعد العثور عليه مغشياً على نفسه في شقته.

ولاحظ جيران الفنان محيي إسماعيل عدم ظهوره منذ صباح اليوم، فأبلغوا أسرته التي انتقلت على الفور إلى شقته بمنطقة المهندسين، وعثروا عليه مغشياً على نفسه داخل غرفته بعد أن تم كسر باب الشقة.

وانتقلت سيارة الإسعاف فورًا لنقل الفنان محيي إسماعيل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

محيي إسماعيل

وُلد في محافظة البحيرة، وكان والده أحد كبار رجال التربية والتعليم بالمحافظة، ولديه من الأشقاء 5 صبيان و3 بنات.

درس في كلية الآداب بقسم الفلسفة، والتحق بقسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل لفترة في المسرح القومي وقدم عددًا من المسرحيات منها: «الليلة السوداء»، «سليمان الحلبي»، و«دائرة الطباشير القوقازية

كان منجذبًا لتقديم الشخصيات التي تمر بمشاكل نفسية، حتى أصبح متخصصًا في الأدوار المُركبة، وأُطلق عليه لقب "رائد السايكودراما في مصر".

تم تكريمه في العديد من المحافل الدولية، مثل مهرجان طشقند السينمائي الدولي عن دوره في فيلم «الإخوة الأعداء».

صدرت له رواية بعنوان «المخبول» التي حققت انتشارًا واسعًا، وتمت ترجمتها إلى أكثر من لغة، ولاقت اهتمامًا من شخصيات بارزة مثل العالم الراحل أحمد زويل الذي أشاد بها وقال إنها رواية تستحق الاهتمام. كما قام بتحويل الرواية إلى سيناريو وسلمه للمخرج عادل الأعصر قبل سنوات لإخراجها، لكن ظروف الإنتاج المكلفة حالت دون تنفيذ الفيلم.

يُعد محيى إسماعيل أحد مؤسسي مسرح المائة كرسي بالمركز الثقافي التشيكي عام 1969