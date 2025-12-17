طريقة عمل حمص الشام «الحلبسة» في المنزل.. زى عربات الشارع

يُعد حمص الشام أو الحلبسة من أشهر المشروبات الشتوية التي يفضلها المصريون مع انخفاض درجات الحرارة، لما يمنحه من دفء وطاقة، فضلًا عن مذاقه المميز.

وقدّم الشيف محمد حامد طريقة سهلة وبسيطة لتحضير حمص الشام في المنزل بنفس نكهة المحلات، ولكن بشكل صحي وآمن.

طريقة عمل حمص الشام

طريقة عمل حمص الشام

مكونات حمص الشام:

حمص الشام (منقوع من 8 إلى 10 ساعات)

ماء للسلق

ثوم مفروم

كمون

كزبرة ناشفة

شطة حسب الرغبة

ملح

عصير ليمون

خل أبيض (اختياري)

صلصة طماطم (اختياري)

طريقة عمل حمص الشام



طريقة التحضير:

ـ يُغسل حمص الشام جيدًا بعد النقع، ثم يُوضع في قدر على النار مع كمية كافية من الماء.

ـ يُترك حتى الغليان، ثم تُخفض النار ويُطهى لمدة تتراوح بين 45 دقيقة إلى ساعة حتى ينضج تمامًا.

ـ بعد التسوية، يُضاف الثوم والكمون والكزبرة الناشفة والشطة والملح، ويُترك الخليط على نار هادئة لمدة 10 دقائق.

طريقة عمل حمص الشام

ـ يمكن إضافة القليل من صلصة الطماطم حسب الرغبة لإعطاء لون ونكهة مميزة.

ـ عند التقديم، يُضاف عصير الليمون والقليل من الخل حسب الذوق، ويُقدَّم ساخنًا.

طريقة عمل حمص الشام



نصائح لتحضير حلبسة ناجحة:

ـ نقع الحمص جيدًا يساعد على سرعة التسوية وسهولة الهضم.

ـ يمكن التحكم في درجة الطعم الحار بإضافة الشطة عند التقديم.

ـ يُفضل تقديم حمص الشام ساخنًا للحصول على أفضل مذاق وفائدة.