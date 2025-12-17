انتقادات وتحذيرات.. حسن مصطفى: غياب صلاح ومرموش كشف حلولًا جديدة قبل أمم أفريقيا

أكد حسن مصطفى، نجم الكرة المصرية السابق، أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن يعمل على تجربة عدد كبير من اللاعبين، من أجل إيجاد حلول مناسبة تحسبًا لغياب بعض العناصر الأساسية، مشيرًا إلى أن غياب محمد صلاح وعمر مرموش أتاح الفرصة لاختبار لاعبين آخرين.

وقال مصطفى، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة ويُذاع على قناة "CBC":

"حسام حسن اطّمن على لاعبين كثيرين، وشارك عناصر مختلفة في ظل غياب محمد صلاح ومرموش، وده مهم علشان يكون فيه حلول لأي ظروف طارئة".

وأضاف أن الأداء كان يحتاج إلى ضغط أعلى، قائلًا: "كنت أتمنى أشوف المنتخب بيضغط ضغطًا عاليًا وضغطًا متوسطًا، مش اللعب دايمًا في وسط الملعب، خصوصًا إن الضغط العالي بيفرق في المباريات الكبيرة".

وأشار مصطفى إلى أن التنسيق كان مطلوبًا بين منتخب مصر المشارك في كأس العرب والجهاز الفني الحالي، من أجل تجهيز بعض اللاعبين، وعلى رأسهم إمام عاشور، قائلًا: "حسام حسن بيحاول يجهز إمام عاشور، واللاعب بذل مجهودًا كبيرًا، ولو كان شارك في كأس العرب كان مستواه هيكون أفضل، لأنه لاعب كبير وعنده ثقة في نفسه".

وتطرق نجم المنتخب السابق إلى مباراة نيجيريا، مؤكدًا أن حسام حسن منح المنافس الاستحواذ، واعتمد على اللعب في ظهر المدافعين، وهو ما ظهر جليًا في الهدف الأول، مشددًا على ضرورة تنويع الأساليب الخططية.

كما تحدث عن خط الهجوم، موضحًا: "مصطفى محمد لاعب كبير ومهم، وممكن يكون بديلًا جيدًا في أمم أفريقيا، خاصة أن التوقعات تشير إلى مشاركة محمد صلاح ومرموش وتريزيجيه، على أن يلعب مرموش كمهاجم صريح".

وانتقد مصطفى مستوى حارس المرمى محمد الشناوي، محملًا إياه مسؤولية هدف نيجيريا، مؤكدًا أنه لم يظهر بمستواه المعهود في أكثر من مباراة مؤخرًا.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على قدرة المنتخب على المنافسة بقوة في بطولة أمم أفريقيا المقبلة، قائلًا:

"أتمنى اللاعبين يكون عندهم حماس أكتر، واللعب في المغرب هيكون في أجواء قريبة من مصر، من غير رطوبة أو حر، وإن شاء الله نكسب البطولة. كل المنتخبات العربية بتخشى مصر وبتحسب لها حساب، وافتكر في 2006 و2008 مكانّاش مرشحين، ورغم كده خدنا البطولتين".