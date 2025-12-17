قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

النقل تنشر صور إقبال كثيف للمواطنين على استخدام الأتوبيس الترددي السريع BRT

الاتوبيسات الترددي
الاتوبيسات الترددي
حمادة خطاب

نشرت وزارة النقل صورًا تُظهر إقبالًا كبيرًا من المواطنين على استخدام مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT، في مرحلته الأولى الممتدة على الطريق الدائري، بما يعكس نجاح المنظومة الجديدة في جذب مستخدمين جدد للنقل الجماعي وتقليل الاعتماد على السيارات الخاصة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تشغيل المرحلة الأولى من المشروع بطول (35 كم)، تمتد من محطة أكاديمية الشرطة وحتى محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي، وتضم (14) محطة، هي: الإسكندرية الزراعي، العقيد أحمد عبد الرحيم بمنطقة الشرقاوية، شبرا بنها، بهتيم، مسطرد، الخصوص، المرج، القلج، مؤسسة الزكاة، الفريق إبراهيم عرابي، السلام–عدلي منصور، طريق السويس، وأكاديمية الشرطة.

وسيلة نقل جماعي حديثة وصديقة للبيئة

وأكدت أن مشروع الأتوبيس الترددي BRT يُعد وسيلة نقل جماعي حديثة وصديقة للبيئة، تساهم في تيسير حركة تنقل المواطنين والحفاظ على الانضباط والسيولة المرورية بالطريق الدائري، إلى جانب تشجيع استخدام وسائل النقل الجماعي بدلًا من السيارات الخاصة.

وأضافت الوزارة أن أتوبيسات المشروع تتميز بتصنيعها محليًا، وعملها بالكهرباء، وكونها مكيفة الهواء، ومزودة بشاشات داخلية، ووصلات لشحن الهواتف، ومقاعد مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال، وأماكن للحقائب، فضلًا عن مراقبتها بالكاميرات من الداخل والخارج، واحتوائها على ثلاثة أبواب بارتفاع متساوٍ مع أرصفة المحطات لراحة الركاب.

وأشارت إلى أن المشروع يربط التقاطعات الرئيسية على الطريق الدائري، مثل تقاطعات السويس، وعدلي منصور، والمرج، ومسـطرد، ويُعد أحد الشرايين الرئيسية لربط شرق العاصمة بغربها، مع الاتصال بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتكامل مع مترو الأنفاق (الخط الأول بمحطتي الزهراء والمرج، والخط الثالث بمحطتي عدلي منصور وإمبابة)، والقطار الكهربائي الخفيف LRT بمحطة عدلي منصور.

ولفتت الوزارة إلى أن زمن التقاطر بين كل أتوبيس وآخر يبلغ 4 دقائق، ويصل إلى دقيقة ونصف خلال أوقات الذروة، مع تخصيص حارة داخلية في كل اتجاه للأتوبيس الترددي، والفصل الكامل لمسار المرحلة الأولى لضمان انتظام الخدمة وتقليل زمن الرحلات.

وفي السياق نفسه، أوضحت أن هناك إقبالًا يوميًا كثيفًا من المواطنين على استخدام الأتوبيس الترددي، بما يعكس دوره في جذب أعداد كبيرة من مستخدمي الميكروباصات والسيارات الخاصة، كما أعلنت شركة المصرية للأتوبيس الترددي «BRT» إتاحة اشتراكات بخصومات خاصة للطلاب، لتسهيل استخدام الخدمة بشكل منتظم وتوفير الوقت والتكلفة.

وزارة النقل الأتوبيس الترددي السريع BRT المواطنين الطريق الدائري

