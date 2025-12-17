أخبار الوادي الجديد: «الذكاء الاصطناعى.. الفرص والتحديات» ندوة بكلية علوم الرياضة.. واستقرار في أسعار السلع الغذائية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات خلال الـ24 ساعة الماضية كان من أهمها:

«الذكاء الاصطناعى.. الفرص والتحديات» ندوة بكلية علوم الرياضة

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بـ جامعة الوادي الجديد، ندوة بعنوان "الذكاء الاصطناعى.. الفرص والتحديات" على هامش الاجتماع الشهرى لمجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد لعزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، وإشراف الأستاذ الدكتور مصطفى محمود مصطفى المشرف العام على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة والأستاذ الدكتور أيمن مسلم وكيل كلية التربية الرياضية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حاضر فى الندوة الأستاذ الدكتور رومانى فؤاد منصور أستاذ الذكاء الاصطناعى بكلية العلوم بالجامعة.

وأوضح الدكتور رومانى فؤاد منصور أستاذ الذكاء الاصطناعى بكلية العلوم، أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ستلعب دورًا مهمًا في حياة البشرية، حيث يشير العديد من الخبراء إلى أن التقدم المستمر في مجال الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى تحولات جذرية في مجتمعاتنا واقتصاداتنا.

ومن المتوقع أن يشمل المستقبل الوظيفي تركيزًا كبيرًا على التخصصات التي ترتبط بالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات، وستكون هناك فرص واسعة للشباب الطموح للاستفادة من هذه التقنيات المتقدمة والمشاركة في تطويرها.

وأكد أستاذ الذكاء الاصطناعى بكلية العلوم أن مجالات التخصص المرتبطة بالذكاء الاصطناعي متنوعة ومتعددة، ويمكن أن يكون التعلم العميق وتطوير الخوارزميات وتصميم واجهات الإنسان والآلة ومعالجة اللغة الطبيعية وروبوتيات الخدمة وتحليل البيانات وأمن المعلومات بين التخصصات المطلوبة.

وأضاف أن التقدم في الذكاء الاصطناعي يوفر فرصًا جديدة ويخلق وظائف جديدة في المجالات المتنوعة على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي توظيف التكنولوجيا في مجالات مثل الرعاية الصحية والتعليم والتنقل إلى تحسين الخدمات وزيادة الكفاء لذلك، من المهم أن تتم إدارة تقدم الذكاء الاصطناعي بحكمة وأخلاقية، وأن يتم توجيه الجهود لتعزيز التعليم وتأهيل القوى العاملة لمواجهة التحولات المتوقعة في سوق العمل وفي النهاية، فإن مستقبل العمل والتخصصات يتطلب انفتاحًا على التكنولوجيا واستعدادًا للتعلم المستمر وتطوير المهارات من خلال الاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي وتوجيهها نحو الخير العام، يمكن للأجيال القادمة أن تلعب دورًا حاسمًا في بناء مستقبل مزدهر للبشرية.

أسعار السلع الغذائية بأسواق الوادي الجديد

تشهد أسواق محافظة الوادي الجديد حركة تجارية هادئة، وسط متابعة مستمرة من الأجهزة التنفيذية لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية بكميات تكفي احتياجات المواطنين. وتُظهر المؤشرات استقرارًا نسبيًا في أسعار السلع الغذائية، بالتزامن مع جهود المحافظة لدعم الأسواق والحد من أعباء المعيشة.

أسعار المواد الغذائية الأساسية

سكر (1 كجم): 33 جنيهًا

مكرونة (400 جرام): 15 جنيهًا

الفول البلدي (1 كجم): 30 جنيهًا

لفة أرز (10 أكياس): 240 جنيهًا

شكارة أرز (10 كجم): 245 جنيهًا

شكارة شعرية: 190 جنيهًا

دقيق (1 كجم): 23 جنيهًا

زيت (1 لتر): 55 جنيهًا

سمن (1 كجم): 65 جنيهًا

سمن (2 كجم): 130 جنيهًا

الجبن الأبيض (1 كجم): 70 – 80 جنيهًا

الجبن الأبيض (500 جرام): 45 جنيهًا

كرتونة البيض: 160 جنيهًا

شاي حجم كبير: 50 جنيهًا

اللحم البلدي (1 كجم): 300 – 350 جنيهًا

الدواجن البيضاء (1 كجم): 75 – 80 جنيهًا

وتواصل محافظة الوادي الجديد تنفيذ مبادرات متنوعة لطرح السلع بأسعار مخفضة عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية، إلى جانب إقامة معارض للمواد الغذائية بأسعار تنافسية، ودعم التعاون مع المزارعين لتوفير منتجات محلية بأسعار مناسبة.

وتؤكد الأجهزة التنفيذية استمرار جهودها لضمان استقرار الأسواق وضبط الأسعار، بما يحقق التوازن المطلوب ويحافظ على توافر السلع للمواطنين بشكل دائم في مختلف مراكز المحافظة.

وتشهد محافظة الوادي الجديد خلال الفترة الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بمتابعة حركة الأسواق ومراقبة الأسعار، في ظل سعي الأجهزة التنفيذية لضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين دون ارتفاعات مفاجئة.

وتعمل الجهات المعنية على تكثيف حملات الرقابة وتشجيع المبادرات التي تستهدف توفير السلع بأسعار مخفضة، خاصة بالمناطق البعيدة. ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على دعم الاستقرار الاقتصادي وتخفيف الأعباء عن الأسر، مع تعزيز التعاون مع المزارعين والمنتجين المحليين لضمان تدفق السلع يوميًا في الأسواق.

أسعار الخضروات والفاكهة في الوادي الجديد

تشهد مختلف أسواق محافظة الوادي الجديد حالة من الانتظام والهدوء في حركة البيع والشراء، وذلك مع توافر كميات كبيرة من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية التي يتم طرحها يوميًا داخل المراكز والقرى. ويأتي هذا التحسن الملحوظ في ظل جهود المحافظة لتعزيز الإنتاج المحلي وتكثيف الرقابة على الأسواق، مما ساهم في توفير السلع بأسعار مناسبة للمواطنين .

وخلال جولة متابعة ميدانية، أكد عدد من التجار والأهالي أن الأسواق تشهد توافرًا كبيرًا في السلع، مع استمرار الجهود الرقابية التي تمنع أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، وتعمل على ضبط حركة البيع وتوفير منتجات بأسعار مناسبة لجميع فئات المواطنين، خاصة مع دخول فصل الشتاء وارتفاع الطلب على بعض الأصناف.



أسعار الخضروات في أسواق الوادي الجديد

طماطم 8 جنيهات– بطاطس 10 جنيهات – فلفل رومي 20 جنيه – فلفل شطة 15 جنيه – باذنجان 10 جنيه – باذنجان أبيض 15 جنيه – بسلة 30 جنيه – جزر 20 جنيه – بصل أحمر وأبيض 15 جنيه – خيار 15 جنيه.

أسعار الفاكهة جاءت كالتالي:

بطاطا 20 جنيها – جوافة 25 جنيها – موز 25 جنيها – كاكا 40 جنيها – عنب 25 جنيها – رمان 35 جنيها – كنتالوب 25 جنيها – مانجو 50 جنيها – برتقال 25 جنيها – يوسفي 25 جنيها – تفاح 70 جنيها.

ويعكس هذا الاستقرار في الأسعار نجاح السياسات الزراعية التي تبنتها المحافظة خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع التوسع في منظومة الري الحديث، وزيادة الإنتاج المحلي من المحاصيل الرئيسية التي تدعم السوق، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة للفلاحين، مما أدى إلى تعزيز المعروض وتحقيق توازن واضح بين الأسعار والدخل.

كما أسهمت المبادرات المجتمعية التي تطلقها المحافظة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في توفير خضر وفاكهة بأسعار مخفضة، من خلال منافذ ثابتة ومتحركة تخدم القرى والمراكز البعيدة، بما يضمن وصول السلع الطازجة إلى مختلف المناطق.

وتواصل محافظة الوادي الجديد جهودها للحفاظ على استقرار الأسواق وتعزيز الإنتاج الزراعي، مستفيدة من مقوماتها الطبيعية وبيئتها الواحاتية المتميزة، لتظل واحدة من أبرز المحافظات المنتجة للخضر والفاكهة في مصر، بما يدعم الأمن الغذائي ويحسن مستوى المعيشة لأهالي المحافظة.