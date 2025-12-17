قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

أقل سعر صرف لـ الدولار الآن في البنوك

الدولار
الدولار
آية الجارحي

استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك العاملة بمصر ، مستهل تعاملات اليوم الأربعاء بعد أن شهد انخفاضًا في عدد من البنوك بختام تعاملات أمس الثلاثاء.

أسعار الدولار اليوم 

ويقدّم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 17 ديسمبر 2025.

وسجل أقل  سعر صرف للدولار 47.28 جنيه للشراء و47.38 جنيه للبيع، في بنك الإمارات دبي.

 

أسعار الدولار اليوم في بنك تنمية الصادرات 47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الآن في مصر 

سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة  47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلي الكويتي  47.45 جنيه للشراء و47.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 47.40 جنيه للشراء و47.50 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

 

سعر الدولار اليوم أبو ظبي الإسلامي 47.39 جنيه للشراء و47.49 جنيه للبيع.

سعر الدولار في ميد بنك 47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري 47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك نكست 47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار أمام الجنيه 

 

سعر الدولار أمام الجنيه في بنك مصر 47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الشركة المصرفية  47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد  47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي  47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي  47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك 

 

سعر الدولار في اتش اس بي سي  47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل  47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي  47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية  47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 47.37 جنيه للشراء و47.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 47.36 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي  47.36 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد 47.36 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 47.36 جنيه للشراء و47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية 47.35 جنيه للشراء و47.45 جنيه للبيع.

