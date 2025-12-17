مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-12-2025 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الأربعاء 17-12-2025 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتقدمها مباراة باريس سان جيرمان ضد فلامنجو في نهائي كأس الانتركونتيننتال، ولقاء مانشستر سيتي وبرينتفورد في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

موعد مبارة نهائي كأس الانتركونتيننتال 2025

باريس سان جيرمان X فلامنجو – 7 مساء – beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

مانشستر سيتي X برينتفورد – 9.30 مساء

نيوكاسل يونايتد X فولهام – 10.15 مساء

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

ألباسيتي x سيلتا فيجو – 8 مساء

أت.باليريس X أتلتيكو مدريد – 8 مساء

كولتورال ليونيسا x ليفانتي – 8 مساء

راسينج سانتاندير X فياريال – 8 مساء

هويسكا X أوساسونا – 8 مساء

تالافيرا دي لا رينا X ريال مدريد – 10 مساء

ديبورتيفو ألافيس X إشبيلية – 10 مساء