رئيس المحطات النووية يشارك في فعاليات المنتدى العربي السابع حول آفاق توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر

شارك الدكتور شريف حلمي - رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عبر تقنية الاتصال المرئي في فعاليات المنتدى العربي السابع حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية، والذي عُقد خلال الفترة من ١٦ إلى ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥ بمنطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الدول العربية، والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية.



وخلال فعاليات اليوم الأول للمنتدى، شارك الدكتور شريف حلمي عبر تقنية الاتصال المرئي في الجلسة الأولى (النظرة الإقليمية للطاقة النووية – دراسة حالة)، حيث استعرض تجربة جمهورية مصر العربية في مجال الطاقة النووية، وسلط الضوء على مشروع محطة الضبعة النووية باعتباره أحد أهم المشروعات القومية الاستراتيجية، ودوره في تأمين مصادر الكهرباء واستدامة إمداداتها، ودعم خطط التنمية الشاملة، وخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب نقل التكنولوجيا وبناء الكوادر الوطنية.



وأكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالطاقة النووية كخيار استراتيجي طويل الأمد، مشيرًا إلى أن مشروع محطة الضبعة النووية يعكس التزام مصر بتطبيق أعلى معايير ٩الأمان والسلامة النووية، وبالتعاون المستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والشركاء الإقليميين والدوليين.



ويُعد المنتدى العربي منصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون العربي المشترك في مجالات توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية، بما يسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة في الدول العربية.