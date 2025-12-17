قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماذا كان يقول الرسول عند الزلزال؟.. 3 أذكار تنجيك من أشد الفواجع
ترامب يرفع أسعار البترول في العالم بعد قرار "حصار" فنزويلا
تحرك شاحنات القافلة الـ 96 من المساعدات الإنسانية تمهيدا لدخولها من مصر إلى غزة
مصدر أمني : انتشار أمني مكثف لتأمين جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب
محمد رمضان أمام الجنح بعد قليل بسبب رقم واحد يا أنصاص
أمم أفريقيا 2025.. قوائم المجموعة الخامسة.. محاربو الصحراء يتحدون الخيول البوركينية .. والسودان و غينيا الاستوائية قوى قادمة بقوة
لملاحقة ساركوزي.. الادعاء الفرنسي يسعى لتوجيه لائحة اتهام بالتأثير على شاهد رئيسي
كم أصلي على النبي في اليوم؟.. علي جمعة يحدد أقل عدد تنال به الثواب
ضوابط قانونية تحكم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب وفقًا للقانون | تفاصيل
بأسرع طريقة .. تفاصيل إصدار شهادة مُخالفات المرور الإلكترونية
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-12-2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس المحطات النووية يشارك في فعاليات المنتدى العربي السابع حول آفاق توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر

الدكتور شريف حلمي
الدكتور شريف حلمي
وفاء نور الدين

شارك  الدكتور شريف حلمي - رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، عبر تقنية الاتصال المرئي في فعاليات المنتدى العربي السابع حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية، والذي عُقد خلال الفترة من ١٦ إلى ١٨ ديسمبر ٢٠٢٥ بمنطقة البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، بمشاركة رفيعة المستوى من ممثلي الدول العربية، والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية.


وخلال فعاليات اليوم الأول للمنتدى، شارك  الدكتور شريف حلمي عبر تقنية الاتصال المرئي في الجلسة الأولى (النظرة الإقليمية للطاقة النووية – دراسة حالة)، حيث استعرض تجربة جمهورية مصر العربية في مجال الطاقة النووية، وسلط الضوء على مشروع محطة الضبعة النووية باعتباره أحد أهم المشروعات القومية الاستراتيجية، ودوره في تأمين مصادر الكهرباء واستدامة إمداداتها، ودعم خطط التنمية الشاملة، وخفض الانبعاثات الكربونية، إلى جانب نقل التكنولوجيا وبناء الكوادر الوطنية.


وأكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالطاقة النووية كخيار استراتيجي طويل الأمد، مشيرًا إلى أن مشروع محطة الضبعة النووية يعكس التزام مصر بتطبيق أعلى معايير ٩الأمان والسلامة النووية، وبالتعاون المستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والشركاء الإقليميين والدوليين.


ويُعد المنتدى العربي منصة مهمة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون العربي المشترك في مجالات توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية، بما يسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة في الدول العربية. 

الكهرباء المحطات النووية لتوليد الكهرباء الوكالة الدولية للطاقة الذرية محطة الضبعة النووية الضبعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا

تعليق الدراسة ومنح إجازة للطلاب غدا وبعد غد بمدارس لجان انتخابات مجلس النواب

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026

جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ..شوف جدولك

دونالد ترامب

بينها فلسطين وسوريا .. ترامب يوسّع عدد حظر دخول الدول الولايات المتحدة

متهم

ربطوه في العامود.. كواليس محاولة شاب تقبيل فتاة عنوة وسط الشارع بأكتوبر

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| أعراض قد تكشف الإصابة بسرطان العظام في القدمين.. وفحوصات طبية أساسية للرجال بعد سن الأربعين

السمنة

الموضوع مش بالأكل.. اكتشاف مفتاح السمنة والشهية في الجسم وعلاقته بسن البلوغ

صينية السمك

طريقة عمل صينية السمك بالبطاطس والبصل والفلفل

بالصور

أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد

أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد
أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد
أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد

طريقة عمل التيراميسيو في المنزل .. حلوى إيطالي بالقهوة

طريقة عمل حلوى التيراميسيو
طريقة عمل حلوى التيراميسيو
طريقة عمل حلوى التيراميسيو

تنظيم المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات.. خطة ذكية لمُراجعة المنهج بدون توتر

خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات
خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات
خطوات عملية لتنظيم وقت المذاكرة في آخر شهر قبل الامتحانات

طريقة عمل حمص الشام «الحلبسة» في المنزل.. زى عربات الشارع

طريقة عمل حمص الشام
طريقة عمل حمص الشام
طريقة عمل حمص الشام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد