أكرم القصاص: الرئيس السيسي يضع الشباب على رأس أولوياته

أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف الشباب بدأ مبكرًا وواضحًا، وتجلى ذلك في انتظام عقد منتدى شباب العالم لسنوات متتالية بمشاركات مختلفة ومتجددة من داخل مصر وخارجها، مشيرًا إلى أن هذا الاهتمام تحول إلى خطوات عملية من خلال تحديد نسب محددة للشباب والمرأة وذوي القدرات الخاصة في البرلمان، بالإضافة إلى تطوير مراكز الشباب عبر شراكات مع القطاع الخاص وأفكار مبتكرة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب، والإعلامية عبيدة أمير، إن الدولة ركزت بشكل كبير على ملف التدريب وتأهيل الشباب للقيادة، سواء من خلال البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب أو الأكاديمية الوطنية للتدريب، ما ساهم في إعادة بناء مهارات الشباب في علوم الإدارة والتعامل مع الملفات السياسية وتحمل المسؤولية، وهو ما أفرز تجربة تعيين نواب للمحافظين ووزراء شباب، مؤكدًا أن انتخابات المحليات القادمة ستفرز عشرات الآلاف من القيادات الشابة في ظل كون مصر دولة شابة يزيد عدد شبابها على 60 مليون نسمة.

وأضاف أن حرص الرئيس السيسي على زيارة الكليات والأكاديميات العسكرية والمدنية بنفسه يمثل رسالة واضحة لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص، مؤكدًا أن مفوضية منع التمييز ستضمن أن يكون المعيار الوحيد لشغل الوظائف هو الكفاءة، بعيدًا عن الوساطة والمحسوبية، ليحصل كل ذي حق على حقه في معرفة أسباب القبول أو الرفض