نائب محافظ الإسماعيلية يتابع جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025

تابع المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، غرفة العمليات المخصصة لمتابعة انتخابات مجلس النواب، والتي انطلقت اليوم الأربعاء 17 ديسمبر، وتستمر حتى غدٍ الخميس 18 ديسمبر، والمنعقدة بالشبكة الوطنية لخدمات الطوارئ والسلامة العامة.

وذلك بحضور المهندس أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد محمد فرج المستشار العسكري للمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية، أعضاء غرفة عمليات انتخابات مجلس النواب بالإسماعيلية.

حيث تابع نائب المحافظ مع رؤساء المراكز والمدن انتظام العملية الانتخابية بكافة اللجان الانتخابية، موجهًا بتوفير كافة سبل الراحة للناخبين، وبسرعة إزالة أي معوقات قد تعرقل سير العملية الانتخابية، مع التأكيد على الالتزام بالحياد التام وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المرشحين.

كما تابع نائب محافظ الإسماعيلية، التواجد الطبي ورفع درجة الاستعداد بالقطاع الصحي، حيث تم زيادة عدد سيارات الإسعاف إلى 80 سيارة، موزعة على محيط اللجان والمراكز الانتخابية، لضمان سرعة التعامل مع أي حالات طارئة وتغطية كثافة توافد الناخبين، بما يحقق أعلى معدلات الأمان الصحي خلال سير العملية الانتخابية.

جدي بالذكر، أن محافظة الإسماعيلية قد قامت بتجهيز ١٦٨ مركز انتخابي بإجمالي ١٨٢ لجنة فرعية، وعدد اللجان العامة ٣ لجان عامة لاستقبال ١٠٠٩٦٦٠ ناخب، بمراكز المحافظة السبعة والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، بعدد ١٥٢ مدرسة، ١١ معهد أزهري، ٣ مراكز شبابية، ومركز ثقافة واحد ومكتب صحة واحد.

وتعد محافظة الإسماعيلية ضمن محافظات المرحلة الثانية لعملية التصويت في انتخابات مجلس النواب، والتي تضم ١٣ محافظة على مستوى الجمهورية.

وقد جرت جولة إعادة المرحلة الثانية في الخارج يومي ١٥ و١٦ ديسمبر، وفي الداخل يومي ١٧ و١٨ ديسمبر.

وتتم جولة الإعادة بمحافظة الإسماعيلية على ثلاثة مقاعد بالثلاث دوائر الانتخابية حيث تجري الإعادة على مقعد بكل دائرة، وتستعد الدائرة الأولى لاستقبال (٤٦١٢٦٦) ناخب من خلال (٦٦) مركز انتخابي.

كما تستقبل الدائرة الثانية ١٧٣٣٢٩ ناخب من خلال ٢٤ مركز انتخابي، وتستقبل الدائرة الثالثة ٣٧٥٠٦٥ ناخب من خلال ٧٨ مركز انتخابي.