الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

الأوقاف تنظم فعاليات واسعة لمناهضة العنف ضد المرأة بالتعاون مع التضامن والمجلس القومي

عبد الرحمن محمد

نظمت وزارة الأوقاف، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة، سلسلة فعاليات توعوية واسعة ضمن حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، وذلك تحت إشراف الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، ومتابعة الدكتورة مروة ياسين - مساعد الوزير لشئون الواعظات، ومديري المديريات في محافظات: القاهرة، المنيا، الفيوم، أسيوط، جنوب سيناء، مرسى مطروح، بني سويف، البحيرة، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، الشرقية، الدقهلية، وسوهاج.

وشملت الفعاليات برامج تثقيفية داخل مراكز استضافة ودعم المرأة التابعة لوزارة التضامن، حيث قدّم الأئمة والواعظات لقاءات توعوية تهدف إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي للنساء اللاتي تعرضن للعنف، مع التأكيد على مكانة المرأة في الإسلام وحقوقها المشروعة، وتعزيز قيم الرحمة والمودة واحترام إنسانيتها.

وتطرقت إلى مجموعة من المحاور الأساسية، منها إبراز مكانة المرأة في جميع أدوارها، واستعراض نماذج من النساء الصابرات الصالحات، وشرح جزاء الصابرين، مع التشديد على أن الأمل والعمل والوعي السليم تشكل ركائز أساسية لبناء حياة جديدة لمن تعرضن للعنف. 


كما ركز المحاضرون على ضرورة تعزيز الثقة بالنفس واستخراج نقاط القوة لدى المرأة، مشيرين إلى أثر ذكر الله في بث الطمأنينة الداخلية.

وفي إطار التوعية المجتمعية، نظمت الوزارة أيضًا ندوات مدرسية وحلقات تثقيفية للطالبات حول التربية الإيجابية وأسس اختيار الشريك المناسب، وتخللتها جلسات حوارية تفاعلية، كما شهدت بعض المحافظات فعاليات موسعة بالمجلس القومي للمرأة تناولت مفهوم المودة والرحمة كبديل حضاري للعنف الأسري، مع التركيز على تعزيز مكانة المرأة وصيانة حقوقها، بحضور قيادات دينية وقضائية وجامعية.

تأتي هذه الجهود المتواصلة ضمن الدور الدعوي والتثقيفي لوزارة الأوقاف في حماية الأسرة المصرية وبناء وعي مجتمعي قادر على مواجهة العنف ضد المرأة، وترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل، وتعزيز قيم الرحمة والعدالة والمساواة في المجتمع.

وزارة الأوقاف مناهضة العنف وزارة التضامن المجلس القومي للمرأة

