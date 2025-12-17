الأوقاف تنفي شائعات سحب أرض نادي الزمالك.. وتكشف تفاصيل العقود

نفى الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام بأن الوزارة بصدد سحب أرض المهندسين من نادي الزمالك خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن الحديث في هذا الشأن واضح ولم نتطرق الى مسألة سحب الأرض مطلقا خلال مداخلتي التليفونية على إحدى الفضائيات ، خاصة وأن النادي منتظم في سداد الأقساط المستحقة عليه لهيئة الأوقاف المصرية ومتبقى قسط واحد فقط مستحق في شهر أغسطس المقبل.

وكشف الدكتور أسامة رسلان، في تصريح لـ “ صدى البلد ” عن طبيعة العلاقة التعاقدية بين الوزارة ونادي الزمالك، موضحًا أنها تقوم على عقدين رئيسيين لكل منهما طبيعة وصياغة مختلفة، مؤكدا التزام الوزارة الكامل بصيانة وتنمية أموال الوقف كأمانة تستوجب الحفظ والاستثمار الأمثل.

وأوضح "رسلان" أن العقد الأول هو عقد استبدال على مساحة أرض تبلغ 91 ألفًا و250 مترًا مربعًا، ومفهوم الاستبدال يعني أن الأرض ستصبح ملكًا كاملاً لنادي الزمالك بعد انتهاء مدة العقد، والمحدد بنهاية العام المقبل 2026.

وأكد أن مدة هذا العقد هي 20 عامًا، وأن النادي سدد جميع الأقساط المتفق عليها باستثناء قسط واحد أخير مستحق في شهر أغسطس المقبل بقيمة 875 ألف جنيه.

ونوه بأنه "لا يستطيع أحد منازعة الزمالك في هذه الأرض" بعد استيفاء هذا الالتزام.

أما العقد الثاني، فهو عقد انتفاع (إيجار) لقطعة أرض مساحتها 50 ألف متر مربع، تم توقيعه عام 2006 وينتهي أيضًا في 2026K وتبلغ قيمة الإيجار السنوي 500 ألف جنيه.

وأشار المتحدث إلى أن الزمالك يلتزم بالسداد بانتظام دون أي تأخير.

وأوضح أن هذا العقد لا يجدد تلقائيًا، وأنه يتطلب جلوس الطرفين معًا لإبرام عقد جديد ، وسيتم في العقد الجديد تحديد سعر إيجار جديد يتناسب مع الأسعار الحالية في السوق، وذلك تماشيًا مع مسئولية الوزارة في تنمية واستثمار أموال الوقف والحفاظ عليها كأمانة.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور أسامة رسلان على المبدأ الأساسي الذي يحكم إدارة أموال الأوقاف، قائلاً: "مال الوقف أمانة لدى الوزارة يجب تنميته واستثماره على الوجه الأكمل بما يصون هذا المال".

وأضاف أن ريع أو عائد هذه الأموال يتم صرفه في مجالات محددة طبقًا لشروط الواقفين الأصليين التي تم تسجيلها منذ عقود طويلة.

فإذا اشترط الواقف توجيه الريع لدعم التعليم، يتم صرفه في بناء المدارس ودعم العملية التعليمية.

وإذا اشترط تخصيصه للعلاج، يتم توجيهه لخدمة المرضى وبناء المستشفيات. وجدد التأكيد على أن الوزارة ملتزمة تمامًا بهذه الشروط وبحفظ هذا المال.

يأتي هذا التوضيح في ظل اهتمام الرأي العام ومحبي الرياضة بمستقبل أراضي النادي، وخصوصًا مع اقتراب موعد انتهاء العقود الحالية.