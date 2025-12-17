قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أشرف فايق يكشف لـ«صدى البلد» الحالة الصحية للفنان محيي إسماعيل
شوبير : الأهلي يحسم صفقة بلعمري مع الرجاء المغربي
لحظة بلحظة.. محافظ كفر الشيخ يتابع جولة الإعادة من غرفة العمليات الرئيسية
انتهاكات إسرائيل للهدنة تهدد الاستقرار وتفاقم أزمة غزة الإنسانية.. خبير يشرح
رئيس الشيوخ يدلي بصوته في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب
55 دائرة في 13 محافظة.. تفاصيل جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025
حطام مسيرة أوكرانية يتسبب في اندلاع حريق بمصفاة سلافيانسك الروسية
الاحتلال الإسرائيلي يرتكب خروقات جديدة لـ هدنة غزة
الأوقاف تنفي شائعات سحب أرض نادي الزمالك.. وتكشف تفاصيل العقود
ترامب يفرض حصارا على ناقلات النفط ويصنف نظام فنزويلا "منظمة إرهابية أجنبية"
عايشة لوحدها.. جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية
وفاة نيفين مندور.. تزوجت علي الطريقة الأسطورية وعادت للظهور بعد غياب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تنفي شائعات سحب أرض نادي الزمالك.. وتكشف تفاصيل العقود

د. أسامة رسلان المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف
د. أسامة رسلان المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف

نفى الدكتور أسامة رسلان المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام بأن الوزارة بصدد سحب أرض المهندسين من نادي الزمالك خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن الحديث في هذا الشأن واضح ولم نتطرق الى مسألة سحب الأرض مطلقا خلال مداخلتي التليفونية على إحدى الفضائيات ، خاصة وأن النادي منتظم في سداد الأقساط المستحقة عليه لهيئة الأوقاف المصرية ومتبقى قسط واحد فقط مستحق في شهر أغسطس المقبل.

وكشف الدكتور أسامة رسلان، في تصريح لـ “ صدى البلد ” عن طبيعة العلاقة التعاقدية بين الوزارة ونادي الزمالك، موضحًا أنها تقوم على عقدين رئيسيين لكل منهما طبيعة وصياغة مختلفة، مؤكدا التزام الوزارة الكامل بصيانة وتنمية أموال الوقف كأمانة تستوجب الحفظ والاستثمار الأمثل.

وأوضح "رسلان" أن العقد الأول هو عقد استبدال على مساحة أرض تبلغ 91 ألفًا و250 مترًا مربعًا، ومفهوم الاستبدال يعني أن الأرض ستصبح ملكًا كاملاً لنادي الزمالك بعد انتهاء مدة العقد، والمحدد بنهاية العام المقبل 2026.

وأكد أن مدة هذا العقد هي 20 عامًا، وأن النادي سدد جميع الأقساط المتفق عليها باستثناء قسط واحد أخير مستحق في شهر أغسطس المقبل بقيمة 875 ألف جنيه.

ونوه بأنه "لا يستطيع أحد منازعة الزمالك في هذه الأرض" بعد استيفاء هذا الالتزام.

أما العقد الثاني، فهو عقد انتفاع (إيجار) لقطعة أرض مساحتها 50 ألف متر مربع، تم توقيعه عام 2006 وينتهي أيضًا في 2026K وتبلغ قيمة الإيجار السنوي 500 ألف جنيه.

وأشار المتحدث إلى أن الزمالك يلتزم بالسداد بانتظام دون أي تأخير.

وأوضح أن هذا العقد لا يجدد تلقائيًا، وأنه يتطلب جلوس الطرفين معًا لإبرام عقد جديد ، وسيتم في العقد الجديد تحديد سعر إيجار جديد يتناسب مع الأسعار الحالية في السوق، وذلك تماشيًا مع مسئولية الوزارة في تنمية واستثمار أموال الوقف والحفاظ عليها كأمانة.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور أسامة رسلان على المبدأ الأساسي الذي يحكم إدارة أموال الأوقاف، قائلاً: "مال الوقف أمانة لدى الوزارة يجب تنميته واستثماره على الوجه الأكمل بما يصون هذا المال".

وأضاف أن ريع أو عائد هذه الأموال يتم صرفه في مجالات محددة طبقًا لشروط الواقفين الأصليين التي تم تسجيلها منذ عقود طويلة. 

فإذا اشترط الواقف توجيه الريع لدعم التعليم، يتم صرفه في بناء المدارس ودعم العملية التعليمية.

 وإذا اشترط تخصيصه للعلاج، يتم توجيهه لخدمة المرضى وبناء المستشفيات. وجدد التأكيد على أن الوزارة ملتزمة تمامًا بهذه الشروط وبحفظ هذا المال.

يأتي هذا التوضيح في ظل اهتمام الرأي العام ومحبي الرياضة بمستقبل أراضي النادي، وخصوصًا مع اقتراب موعد انتهاء العقود الحالية.

الدكتور أسامة رسلان وزارة الأوقاف أرض المهندسين نادي الزمالك منازعة الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

الارصاد

الأرصاد تحذر: أمطار غزيرة تصل لحد السيول على سيناء وشبورة كثيفة

مشغولات ذهبية

بعد تحركه .. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ترشيحاتنا

الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية

واقعة عجوز مسن بالمحلة

ضبط عجوز مسن تعدي على سيدة وسحب عكازها أثناء سيرها بالطريق العام بالمحلة والنيابة تحجزه

ارشيفية

تصادم 3 سيارات وإصابة 4 أشخاص في الهرم

بالصور

الشرقية تعلن فتح جميع اللجان الإنتخابية في موعدها وانطلاق عملية التصويت دون أي معوقات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية.. وصفة سريعة ومغذية للشتاء

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية

أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد

أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد
أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد
أخطاء شائعة يقع فيها الأغلبية مع أي متحور جديد

طريقة عمل التيراميسيو في المنزل .. حلوى إيطالي بالقهوة

طريقة عمل حلوى التيراميسيو
طريقة عمل حلوى التيراميسيو
طريقة عمل حلوى التيراميسيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد