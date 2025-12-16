قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطقس غدا.. أجواء باردة وانخفاض بالحرارة وأمطار والصغرى بالقاهرة 12 درجة
مسؤول أممي يحذر من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة مع اشتداد المنخفضات الجوية
150مليون دولار استثمارات .. تفاصيل مصنع اللقاحات والأدوية البيولوجية
انفراجة في سوق اللحوم.. أرقام جديدة تكشف التفاصيل
75 دقيقة | خروج زيزو وعاشور وفتوح .. ودخول ثلاثى فى مباراة مصر ونيجيريا
سخافة | أول تعليق من شيرين على حقيقة صورتها في المستشفى
أحمد مراد : أم كلثوم عاشت 77 عامًا ويمكن تقديم ألف فيلم عنها بزوايا مختلفة
السبب "أسرار".. خناقة بين نادية الجندي وفريال يوسف
60 دقيقة .. منتخب مصر يتقدم على نيجيريا 2-1
جدول امتحانات الفصل الدراسي الاول 2026 جميع الصفوف ..شوف جدولك
بعد تحذير القومي للاتصالات .. هل يمكن اختراق الهواتف عبر المكالمات؟
الأناكوندا .. مصطفى محمد يلدغ نيجيريا بهدف لـ منتخب مصر
وزير الأوقاف: لا حل للقضية الفلسطينية إلا بإنهاء الاحتلال

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
محمد صبري عبد الرحيم

التقى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، الدكتور محمود صدقي الهباش - قاضي قضاة فلسطين، المستشار الديني للرئيس الفلسطيني؛ على هامش مؤتمر الإفتاء، في إطار تعزيز أواصر التعاون الديني والفكري، وترسيخ مفاهيم التضامن والإصرار على الحقوق الثابتة، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تناول اللقاء سبل تعزيز الخطاب الديني الرشيد في مواجهة الفكر المتطرف، وتعزيز دور المؤسسات الدينية في ترسيخ قيم الاعتدال والوسطية، وتأكيد دعم القضية الفلسطينية من منظور ديني إنساني يحفظ ثوابتها المشروعة.

وأكد وزير الأوقاف خلال اللقاء، موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مشددًا على أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الدينية في حماية الوعي، ومواجهة محاولات طمس الهوية، ونشر ثقافة السلام العادل؛ مشددًا أنه لا حل للقضية الفلسطينية سوى بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، أعرب قاضي قضاة فلسطين عن تقديره للدور المصري، مثمنًا جهود وزارة الأوقاف في دعم القضايا العربية والإسلامية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الدينية؛ يأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة الأوقاف على تعزيز التواصل مع القيادات الدينية العربية، وتأكيد وحدة الصف في مواجهة التحديات الراهنة.

