وزير الأوقاف: لا حل للقضية الفلسطينية إلا بإنهاء الاحتلال

التقى الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، الدكتور محمود صدقي الهباش - قاضي قضاة فلسطين، المستشار الديني للرئيس الفلسطيني؛ على هامش مؤتمر الإفتاء، في إطار تعزيز أواصر التعاون الديني والفكري، وترسيخ مفاهيم التضامن والإصرار على الحقوق الثابتة، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك.

تناول اللقاء سبل تعزيز الخطاب الديني الرشيد في مواجهة الفكر المتطرف، وتعزيز دور المؤسسات الدينية في ترسيخ قيم الاعتدال والوسطية، وتأكيد دعم القضية الفلسطينية من منظور ديني إنساني يحفظ ثوابتها المشروعة.

وأكد وزير الأوقاف خلال اللقاء، موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مشددًا على أهمية الدور الذي تضطلع به المؤسسات الدينية في حماية الوعي، ومواجهة محاولات طمس الهوية، ونشر ثقافة السلام العادل؛ مشددًا أنه لا حل للقضية الفلسطينية سوى بإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، أعرب قاضي قضاة فلسطين عن تقديره للدور المصري، مثمنًا جهود وزارة الأوقاف في دعم القضايا العربية والإسلامية، وتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات الدينية؛ يأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة الأوقاف على تعزيز التواصل مع القيادات الدينية العربية، وتأكيد وحدة الصف في مواجهة التحديات الراهنة.