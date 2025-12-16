قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

وزير الأوقاف يشهد انطلاق الملتقى الرابع لضمان جودة التعليم الأزهري

إيمان طلعت

شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، انطلاق فعاليات الملتقى الرابع لضمان جودة التعليم الأزهري، والذي يعقد برئاسة الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبحضور رفيع المستوى من علماء الأزهر الشريف، ومشاركة لافتة من الطلاب الوافدين من أكثر من خمسين دولة.

وأكد وزير الأوقاف، في كلمته، أن التعليم الأزهري ركيزة أساسية لبناء الوعي الرشيد وترسيخ القيم الدينية والوطنية، مشددًا على أن ضمان الجودة بات ضرورة تفرضها متغيرات العصر، عبر تطوير المناهج وتأهيل المعلم وتحديث آليات التقييم، مع الحفاظ على الثوابت والهوية الأزهرية.

وأشاد الوزير بالدعم المتواصل الذي يقدمه الرئيس عبد الفتاح السيسي للأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، بما يعزز مسيرة التطوير والتحديث في المؤسسات الدينية والتعليمية.

واختُتمت فعاليات الملتقى بتكريم عدد من قيادات الأزهر الشريف وأعضاء المنصة، تقديرًا لجهودهم في دعم منظومة ضمان الجودة والارتقاء بالتعليم الأزهري.

جاء ذلك في إطار دعم جهود تطوير منظومة التعليم بالأزهر وتعزيز معايير الجودة والاعتماد، بما يسهم في الارتقاء بالعملية التعليمية ومخرجاتها، والحفاظ على الهوية الأزهرية ومنهجها الوسطي المعتدل.

ضمان جودة التعليم الأزهري وزير الأوقاف وزير الأوقاف يشهد انطلاق الملتقى الرابع لضمان جودة التعليم الأزهري أسامة الأزهري

