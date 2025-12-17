قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جولة ميدانية لمدير أمن الإسماعيلية لتفقد لجان اقتراع النواب في جولة الإعادة (صور)
تأخير فتح اللجنة 44 بالمطرية بسبب صعوبة دخول الموظفين
البرهان يعلن استعداده للتعاون مع ترامب لإنهاء الحرب في السودان
تعليمات بمنع الغش في امتحانات نصف العام 2026 والإهتمام بنظافة وتهوية اللجان
9 آلاف طن مساعدات إنسانية و15 ألف خيمة بطريقها إلى غزة
انهيار أكثر من 17 مبنى سكنيا بشكل كامل منذ بدء المنخفضات الجوية في قطاع غزة
شوبير يكشف تطورات ملف الصفقات وتجديد عقود لاعبي الأهلي
مستوطن إسرائيلي ينهي حياة شاب فلسطيني بعمر 16 عاما
برلمان 2025.. شاهد انتظام سير العملية الانتخابية في عدد من لجان الإعادة بالمرحلة الثانية
المالية: مناخ الأعمال يتحسن.. وندعو شركاءنا المحليين والدوليين لتوسيع أنشطتهم الاستثمارية فى مصر
سفير بريطانيا بالقاهرة: زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء قبل رمضان لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع مصر
جولة الإعادة للمرحلة الثانية.. ماذا حدث في الساعات الأولى من فتح اللجان؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جولة الإعادة للمرحلة الثانية.. ماذا حدث في الساعات الأولى من فتح اللجان؟

انتخابات مجلس النواب
انتخابات مجلس النواب
الديب أبوعلي

بدأت في تمام التاسعة من صباح اليوم جولة التصويت الحاسمة لعملية الاقتراع للمصريين في الداخل، ضمن جولة الإعادة لدوائر المرحلة الثانية من الانتخابات النيابية، والتي تشمل (13) محافظة بقطاعات القاهرة ووسط وجنوب الدلتا وشرق الدلتا، بإجمالي (55) دائرة انتخابية، يتنافس فيها (202) مرشحًا على عدد (10) مقاعد برلمانية.

ومنذ اللحظات الأولى لفتح المقار الانتخابية، رصد متابعو الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية حالة من الانضباط والصرامة لدى الهيئات المشرفة على العملية الانتخابية، حيث فُتحت غالبية اللجان في موعدها المحدد دون تأخير.

وقد لوحظ تأخير محدود للغاية لم يتجاوز (9) لجان فرعية في محافظات الغربية وكفر الشيخ والدقهلية والإسماعيلية ودمياط، تراوح زمنه بين (5) و(30) دقيقة.

وعلى الرغم من رفع جميع صور وأشكال الدعاية الانتخابية من محيط لجان الاقتراع، ومتابعة الجهات المختصة لعمليات الدعاية المخالفة وصور شراء الأصوات، رصد متابعو الائتلاف حالة استنفار تصويتي واضحة من جانب الناخبين في عدد من الدوائر الانتخابية الساخنة، نتيجة حدة التنافس وتقارب الفرص بين المرشحين.

ومن أبرز هذه الدوائر: بندر المحلة وطنطا وكفر الزيات بمحافظة الغربية، والزقازيق وبلبيس وفاقوس بمحافظة الشرقية، وحلوان والمطرية بمحافظة القاهرة، والمنصورة وبلقاس ودكرنس بمحافظة الدقهلية، إضافة إلى دوائر كفر الشيخ ودسوق بمحافظة كفر الشيخ، وهي سمة تميّز هذه الجولة في ظل صراعات انتخابية يُتوقع أن تُحسم باتجاهات التصويت في جولة الإعادة الحالية.

كما رصد متابعو الائتلاف ظاهرة لافتة تمثلت في تواجد عدد من النواب الفائزين في الجولة الأولى داخل دوائر انتخابية تقع خارج محافظاتهم، بهدف مؤازرة ومساندة مرشحين يخوضون جولة الإعادة، ومن بينها دوائر بندر المنصورة وبندر المحلة وزفتى، وهو ما يعزز من فرص تشكُّل كتل أو مجموعات برلمانية متماسكة داخل المجلس النيابي القادم.

وفي تكرار لأساليب الحشد الجماعي القائم على الدعم الجهوي والعشائري، رصد متابعو الائتلاف حالة استنفار واسعة في القرى ومقار الاقتراع التي ينتمي إليها مرشحو جولة الإعادة، مع اتباع آليات دقيقة ومنظمة للحشد، تهدف إلى ضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من الناخبين، إلى جانب الاعتماد على وسائل نقل جماعي مصحوبة بمنسقين من داخل العائلات، مع اتخاذ نقاط تجمع بعيدة عن نطاق اللجان الانتخابية، تجنبًا لأي تدخل من قوات التأمين.

ويواصل الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية متابعة ورصد وتقييم كفاءة عمليات الاقتراع والتصويت، ومدى توافقها مع المعايير الدولية، والتزامها بالضوابط الوطنية المنصوص عليها في التشريعات والقرارات المنظمة الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.

جولة الإعادة لدوائر المرحلة الثانية الائتلاف المصري لحقوق الإنسان جولة الإعادة الهيئة الوطنية للانتخابات محافظات المرحلة الثانية انتخابات انتخابات مجلس النواب مجلس النواب المصري المرحلة الثانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

إمام عاشور

مش مستني لقطة أو ادعاء.. إمام عاشور يكشف سبب بكائه بلقاء مصر ونيجيريا

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

مشغولات ذهبية

بعد تحركه .. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ترشيحاتنا

ارشيفية

إصابة ناخب بارتفاع السكر أثناء الإدلاء بصوته في الدقهلية

محافظ مطروح خلال تفقد الورشة الفنية

بورشة رسم للأطفال.. ذوى الهمم يشاركون فى احتفالات مطروح بعيدها القومى

خلال اللقاء

نائب محافظ الإسماعيلية يتابع جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025

بالصور

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

السيدات يتصدرن المشهد الانتخابي بمركز الحسينية بالشرقية في جولة إعادة النواب

انتخابات
انتخابات
انتخابات

الشرقية تعلن فتح جميع اللجان الإنتخابية في موعدها وانطلاق عملية التصويت دون أي معوقات

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية.. وصفة سريعة ومغذية للشتاء

طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية
طريقة عمل شوربة العدس الأصفر الكريمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد