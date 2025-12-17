عراقجي: نتشاور مع روسيا في كل المجالات

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي وصل إلى موسكو للتشاور مع مسؤولين من روسيا الاتحادية، مساء أمس الثلاثاء، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ومجموعة من نواب المجلس ومستشاريهم.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن اللقاء، الذي استضافه ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا، ووجهات نظر الجمهورية الإيرانية وروسيا الاتحادية بشأن التوجهات الراهنة في العلاقات الدولية.

ورأى وزير الخارجية الإيراني، أن عقد هذا الاجتماع في مجلس الدوما الروسي فرصة قيّمة لتبادل الآراء حول سبل تطوير العلاقات الإيرانية الروسية، ودور برلماني البلدين في تيسير هذه العلاقات.

وأشار إلى التواصل المستمر بين مختلف اللجان البرلمانية في مجلس الشورى الإسلامي ومجلس الدوما الروسي، معرباً عن أمله في أن تتوسع الدبلوماسية البرلمانية بين البلدين بالتوازي مع تطوير التعاون في مجالات أخرى.

واعتبر وزير الخارجية ، أن العلاقات بين إيران وروسيا، القائمة على شراكة استراتيجية بين البلدين، تصب في مصلحة الشعبين المشتركة، وتُعدّ ركيزة أساسية للسلام والأمن الإقليميين والدوليين، مؤكداً عزم قادة البلدين على تعزيز التعاون في جميع المجالات.

وأشار عراقجي، إلى تصاعد النزعة الأحادية العدوانية الأمريكية، وتزايد تجاهل القانون الدولي واستبداله بنظام قائم على القوة القاهرة، وشدد على أهمية التعاون بين الدول المستقلة، بما فيها إيران وروسيا، لتعزيز التعددية وحماية مبادئ الأمم المتحدة، وأكد أن إيران وروسيا ستواصلان تعاونهما بقوة في إطار المنظمات الدولية والمؤسسات الإقليمية، بما فيها مجموعة بريكس، ومنظمة شنجهاي للتعاون، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

كما اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ، هذا الاجتماع فرصة سانحة لتقريب وجهات النظر وتعزيز التنسيق بين البلدين في القضايا الثنائية والدولية.

وأشار إلى التقارب في وجهات النظر بين إيران وروسيا بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، مؤكداً على ضرورة تسخير كافة الإمكانيات لتوسيع التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والنقل والعبور والطاقة والسياحة والصناعة، وذلك بالاستفادة من معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا.

وعرض عدد من ممثلي مجلس الدوما وجهات نظرهم وتطلعاتهم بشأن العلاقات الثنائية والتعاون بين إيران وروسيا في القضايا الإقليمية والدولية.

كما أوضح حسن قشقاوي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية المرافق لوزير الخارجية في هذه الزيارة، في كلمته، خطط مجلس الشورى الإسلامي للمساهمة في توطيد وتوسيع العلاقات والتعاون بين إيران وروسيا.