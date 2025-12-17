قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المحبة والترابط بين شركاء الوطن أثناء الإدلاء بصوتهم.. صورة تزين المشهد الانتخابي بالقليوبية
هل عيار 21 هيوصل 6000 جنيه.. أمر عاجل للمقبلين على الزواج بشأن الذهب
مصر تبدأ تطبيق معايير المدن الخضراء المستدامة في 11 مدينة جديدة بحلول 2026
صدي البلد يكشف أسباب حضور مدرب الأهلي لمباراة منتخب مصر ونيجيريا
الحكومة البريطانية ترفع 3 كيانات وأفراد سوريين من قائمة العقوبات
انتخابات النواب.. إقبال كثيف على قرى المرشحين في جولة الإعادة بكفر الشيخ| شاهد
3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة
البيت الأبيض: استمرار بناء قاعة الرقص لـ «ترامب» ضرورة أمنية
قافلة "زاد العزة" الـ96 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
رغم انتقادات السوشيال ميديا.. مني زكي تفاجىء الجميع بايرادات"الست" في أسبوعه الأول
رئيس جهاز العاشر من رمضان يتابع انتظام اللجان الانتخابية في اليوم الأول لجولة الإعادة
إصابة 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

عراقجي: نتشاور مع روسيا في كل المجالات

وفدان روسي وإيراني
وفدان روسي وإيراني
محمد على

التقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي وصل إلى موسكو للتشاور مع مسؤولين من روسيا الاتحادية، مساء أمس الثلاثاء، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ومجموعة من نواب المجلس ومستشاريهم.

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن اللقاء، الذي استضافه ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما، تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية بين إيران وروسيا، ووجهات نظر الجمهورية الإيرانية وروسيا الاتحادية بشأن التوجهات الراهنة في العلاقات الدولية.

ورأى وزير الخارجية الإيراني، أن عقد هذا الاجتماع في مجلس الدوما الروسي فرصة قيّمة لتبادل الآراء حول سبل تطوير العلاقات الإيرانية الروسية، ودور برلماني البلدين في تيسير هذه العلاقات.

وأشار إلى التواصل المستمر بين مختلف اللجان البرلمانية في مجلس الشورى الإسلامي ومجلس الدوما الروسي، معرباً عن أمله في أن تتوسع الدبلوماسية البرلمانية بين البلدين بالتوازي مع تطوير التعاون في مجالات أخرى.

واعتبر وزير الخارجية ، أن العلاقات بين إيران وروسيا، القائمة على شراكة استراتيجية بين البلدين، تصب في مصلحة الشعبين المشتركة، وتُعدّ ركيزة أساسية للسلام والأمن الإقليميين والدوليين، مؤكداً عزم قادة البلدين على تعزيز التعاون في جميع المجالات.

وأشار عراقجي، إلى تصاعد النزعة الأحادية العدوانية الأمريكية، وتزايد تجاهل القانون الدولي واستبداله بنظام قائم على القوة القاهرة، وشدد على أهمية التعاون بين الدول المستقلة، بما فيها إيران وروسيا، لتعزيز التعددية وحماية مبادئ الأمم المتحدة، وأكد أن إيران وروسيا ستواصلان تعاونهما بقوة في إطار المنظمات الدولية والمؤسسات الإقليمية، بما فيها مجموعة بريكس، ومنظمة شنجهاي للتعاون، والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

كما اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي ، هذا الاجتماع فرصة سانحة لتقريب وجهات النظر وتعزيز التنسيق بين البلدين في القضايا الثنائية والدولية.

 وأشار إلى التقارب في وجهات النظر بين إيران وروسيا بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية، مؤكداً على ضرورة تسخير كافة الإمكانيات لتوسيع التعاون بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والنقل والعبور والطاقة والسياحة والصناعة، وذلك بالاستفادة من معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران وروسيا.

وعرض عدد من ممثلي مجلس الدوما وجهات نظرهم وتطلعاتهم بشأن العلاقات الثنائية والتعاون بين إيران وروسيا في القضايا الإقليمية والدولية. 

كما أوضح حسن قشقاوي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية المرافق لوزير الخارجية في هذه الزيارة، في كلمته، خطط مجلس الشورى الإسلامي للمساهمة في توطيد وتوسيع العلاقات والتعاون بين إيران وروسيا.

روسيا رئيس لجنة الشؤون الدولية الدوما مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي الإيرانية وروسيا إيران وروسيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفنانة الراحلة نيفين مندورة

بسبب حريق في شقتها.. مصرع الفنانة نيفين مندور بالإسكندرية

محيي إسماعيل

كسروا باب شقته .. تفاصيل إصابة الفنان محيي إسماعيل بجلطة دماغية

الراحله نيفين مندور

جار الراحله نيفين مندور يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاتها في حريق شقتها بالإسكندرية

مشغولات ذهبية

بعد تحركه .. سعر الذهب اليوم الأربعاء في مصر

إمام عاشور

دموع إمام عاشور تشعل التعاطف.. ومحمد طارق يكشف الكواليس |فيديو

الداخلية

مصدر أمني ينفي صحة فيديو متداول عن هتافات مزعومة في إحدى المناطق

زلزال

زلزال بقوة 4 ريختر يضرب المنطقة الشرقية في السعودية

الرياض

السعودية ترفع الإنذار الأحمر .. أمطار وصواعق رعدية وضباب تضرب الرياض

ترشيحاتنا

سفير مصر لدى السنغال، خالد عارف

سفير مصر بداكار: ندعم إرساء نظام دولي متعدد الأقطاب بين دول الجنوب

انتخابات التطبيقيين

بالتزكية.. رمضان هلال نقيبا عاما للتطبيقيين وهذه أبرز قرارات العمومية

النقل السياحي

ميكنة خدمات النقل السياحي بالكامل تسهيلا للإجراءات وتوفيرا للجهد والوقت

بالصور

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة.. أسهل وصفة لذيذة للأطفال والكبار

طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة
طريقة عمل كيكة الشوكولاتة الهشة في 30 دقيقة

انتخابات الإعادة لمجلس النواب.. إقبال كبير علي اللجان في بلبيس

انتخابات
انتخابات
انتخابات

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيئا يمشي على جسمك؟

الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟
الوسواس القهري… لماذا تشعر أحيانًا بأن شيء يمشي على جسمك؟

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها
3 حقائق علمية عن المتحور الجديد يجب معرفتها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: العائدون من جهنم

المزيد