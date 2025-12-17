أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة غيراسيموفكا بمنطقة دنيبروبتروفسك ، وتعرض مركز تجميع القوارب المسيرة التابعة للقوات الأوكرانية ومرافق البنية التحتية التي تخدمها لأضرار.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها : وحدات مجموعة قوات "المركز" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 470 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

واضافت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشمال" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 160 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت: وحدات مجموعة قوات "الشرق" واصلت تقدمها إلى عمق دفاعات العدو، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 235 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وزادت : وحدات مجموعة قوات "الغرب" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 230 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكملت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الجنوب" اتخذت مواقع وخطوط أكثر استراتيجية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 200 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما ختمت الوزارة الروسية: وحدات مجموعة قوات "دنيبر" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 45 جنديا خلال الـ24 ساعة الماضية.