الدفاع الروسية: تدمير 94 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن قوات الدفاع الجوي، اعترضت ودمرت 94 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي عدة مقاطعات، خلال الليلة الماضية.



وذكرت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء الروسية(سبوتنيك)،اليوم/الأربعاء/، أنه تم اعتراض المسيرات وتدميرها فوق مقاطعات كراسنودار وروستوف وفورونيج وساراتوف وفوق مياه بحر آزوف وفوق مياه البحر الأسود وفولجوجراد وبريانسك.



وفي سياق متصل، أكد رئيس المركز الإعلامي لمجموعة "الجنوب" الروسية فاديم أستافييف، أنه تم تدمير 18 موقعًا محصنًا تابعًا للقوات المسلحة الأوكرانية، على محاور كراماتورسك وكونستانتينوفكا وسيفيرسك، وأربعة هوائيات اتصال، وخمسة أنظمة روبوتية أرضية، و11 مركز قيادة و7 هوائيات طائرات مسيرة معادية".



ومن جانبه، أكد المسئول في المركز الإعلامي لمجموعة قوات "الشرق" دميتري ميسكوف، تدمير 13 مركزًا للتحكم في الطائرات المسيرة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، ومركبة رباعية الدفع وموقعين لإمداد الذخيرة، إضافة إلى سبع محطات اتصالات عبر الأقمار الصناعية ستارلينك في منطقة مسئولية المجموعة.