أحمد حسن يكشف تفاصيل جراحة يزن النعيمات

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تفاصيل جراحة يزن النعيمات عبر حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: يزن النعيمات‬⁩ مهاجم المنتخب الأردني يخضع لعملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي صباح اليوم.

وكشف الاتحاد الأردني لكرة القدم، أن النعيمات خضع للجراحة في أحد مستشفيات الدوحة، مؤكدًا أن اللاعب تعرض لقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض مهاجم العربي القطري للإصابة خلال مواجهة العراق، ما سيبعده عن الملاعب لعدة أشهر، في ضربة قوية لمنتخب الأردن وناديه، على أن يخضع خلال الفترة المقبلة لبرنامج علاجي وتأهيلي تمهيدًا لعودته للملاعب.

وارتبط اسم يزن النعيمات خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى صفوف الأهلي المصري في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تدعيم الخط الهجومي للفريق الأحمر.