يزن النعيمات يجري جراحة الرباط الصليبي في الدوحة

أجرى نجم منتخب الأردن ونادي العربي القطري، يزن النعيمات، صباح اليوم الأربعاء، عملية جراحية في الرباط الصليبي الأمامي للركبة، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الدقائق الأولى من مباراة منتخب الأردن أمام نظيره العراقي، ضمن الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025 المقامة في قطر.

وكشف الاتحاد الأردني لكرة القدم، أن النعيمات خضع للجراحة في أحد مستشفيات الدوحة، مؤكدًا أن اللاعب تعرض لقطع في الرباط الصليبي.

وتعرض مهاجم العربي القطري للإصابة خلال مواجهة العراق، ما سيبعده عن الملاعب لعدة أشهر، في ضربة قوية لمنتخب الأردن وناديه، على أن يخضع خلال الفترة المقبلة لبرنامج علاجي وتأهيلي تمهيدًا لعودته للملاعب.

وقد ارتبط اسم يزن النعيمات خلال الفترة الماضية بالانتقال إلى صفوف الأهلي المصري في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تدعيم الخط الهجومي للفريق الأحمر.