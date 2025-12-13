من يعوض يزن النعيمات في الأهلي؟.. الإصابة تغير حسابات القلعة الحمراء

فرضت الإصابة القوية التي تعرض لها المهاجم الأردني يزن النعيمات مع منتخب بلاده تغييرًا جذريًا في خطط النادي الأهلي المتعلقة بسوق الانتقالات، بعدما خرج اللاعب من حسابات التعاقد خلال الفترة المقبلة.

وكان يزن النعيمات، مهاجم العربي القطري، قد تعرض لإصابة قوية في الركبة خلال مباراة الأردن أمام العراق في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب، ليغادر أرض الملعب مبكرًا.

وأعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم لاحقًا أن الفحوصات الطبية والأشعة التي خضع لها اللاعب أكدت إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، وهي إصابة تستلزم فترة علاج وتأهيل قد تمتد من 6 إلى 9 أشهر.

وأدت هذه التطورات إلى استحالة إتمام انتقال النعيمات إلى الأهلي، خاصة في ظل حاجة الفريق الملحة للتعاقد مع رأس حربة جديد خلال الفترة الحالية، دون الدخول في مغامرة الانتظار الطويل لتعافي اللاعب.

وبحسب مصادر مطلعة، كانت إدارة التعاقدات في الأهلي قد فتحت بالفعل خطوط اتصال مع اللاعب قبل الإصابة، إلا أن طول فترة الغياب فرض واقعًا جديدًا، دفع النادي إلى تحويل بوصلته نحو أسماء أخرى مطروحة على طاولة الاختيارات الفنية.

ويتابع الأهلي حاليًا عددًا من المهاجمين البدلاء، يأتي في مقدمتهم بابلو الصباغ لاعب نادي سوون الكوري الجنوبي، إلى جانب الإيفواري إبراهيم دياباتي مهاجم جايس السويدي، كما طرح بعض وكلاء اللاعبين اسم المهاجم الأردني علي علوان كخيار محتمل لتعويض غياب النعيمات.

ومن المنتظر أن تحسم إدارة الأهلي ملف المهاجم الجديد خلال الفترة المقبلة، في ظل سعي الجهاز الفني لتدعيم الخط الأمامي سريعًا، استعدادًا للاستحقاقات المحلية والقارية القادمة، بعد إغلاق صفحة يزن النعيمات مؤقتًا بسبب الإصابة.