مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مكتبة مصر العامة بشبين القناطر ورافقه وزيرة التنمية المحلية ووزير الصحة.ومحافظ القليوبية.

وتفقد مدبولي مكونات المكتبة حيث شاهد المرسم واللوحات التي قاموا برسمها أعضاء المكتبة كما استمع رئيس الوزراء لإنشاء ديني من إحدى رواد المكتبة .

واجري مدبولي حوار مع رواد المكتبة لمعرفة ما استفادوا من خلال ترددهم علي مكتبة مصر .

كما قام أحد المواطنين باستيقاف رئيس الوزراء عند خروجه من المكتبة مطالبا منه العودة إلى عمله، الأمر الذي استجاب له رئيس الوزراء، ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات اللازمة.