الرئيس السيسي يهنئ بوركينا فاسو بالعيد القومي..وكينيا بذكرى يوم الاستقلال
الوطنية للانتخابات تنظر التظلمات على نتيجة 30 دائرة مُلغاة بأحكام «الإدارية العليا»
مصرع شخص وإصابة 8 في تصادم أتوبيس وميكروباص بالشرقية
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول وبرايتون
مدبولي: الحكومة تضع التعليم والصحة وتحسين الخدمات للمواطنين على رأس الأولويات حاليا
رئيس الوزراء ووزير الصحة يتفقدان مستشفى العاصمة 2
الفريقان فى ميزان الفلوس .. لاعب من فلامنجو يساوي القيمة التسويقية للاعبى بيراميدز بالكامل
95 مليون جنيه ... مكافاة كبري تنتظر بيراميدز حال الفوز امام فلامنجو
بلاغات متبادلة.. ضبط طرفي واقعة فيديو صفع مسن كفر الشيخ
12 حتى الآن.. الإدارية العليا تستقبل الطعون على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
محمد صلاح يعود لقائمة الريدز قبل صدام برايتون في البريميرليج
مدبولي: مشروعات "حياة كريمة" في القطاع الصحي تُجسد اهتمام الدولة بتحقيق الرعاية الشاملة
رياضة

غضب في الأهلي بسبب تأخر وليد صلاح في حسم تجديد عقود اللاعبين

وليد صلاح
وليد صلاح
عبدالحكيم أبو علم

 سيطرت حالة من الغضب الشديد داخل إدارة النادي الأهلي تجاه وليد صلاح الدين مدير الكرة بسبب العديد من الأمور التي تخص القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن وليد صلاح الدين قام بقيد ثلاث لاعبين في القائمة الأفريقية بينهم محمد هيثم والذي لا يشارك مع فريق الناشئين الخاص به فيما تجاهل قيد حارس رابع وهو حازم جمال لدرجة أن الفريق الأحمر واجه الجيش الملكي بحارسي مرمي فقط ولو تعرض أحدهم للإصابة قبل المباراة ثم حدث اي شئ خلال المباراة لأكملها بلاعب.

وأضاف أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد ولكنه ايضا لم يستطيع تجديد تعاقد أي لاعب من اللاعبين التي تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الجاري وهم احمد نبيل كوكا واليو ديانج وحسين الشحات واحمد عبدالقادر واحمد عابدين.

الأهلي يخسر أمام إنبي بهدف نظيف

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بهدف نظيف أمام إنبي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد السلام، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

رغم سيطرة الأهلي إلا أن إنبي تمكن من تسجيل هدف من ركلة جزاء في الشوط الأول، فيما نجح أحمد رضا في تسجيل هدف التعادل في الشوط الثاني، لكن حكم الفيديو قام بإلغاء الهدف بداعي التسلل.

يذكر أن الأهلي خاض المباراة في ظل غيابات بالجملة نتيجة لانضمام اللاعبين الدوليين للمنتخب.

وليد صلاح النادي الاهلي كرة قدم وليد صلاح الدين بطولة الدوري

