قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الوطنية للانتخابات تنظر التظلمات على نتيجة 30 دائرة مُلغاة بأحكام «الإدارية العليا»
مصرع شخص وإصابة 8 في تصادم أتوبيس وميكروباص بالشرقية
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهة ليفربول وبرايتون
مدبولي: الحكومة تضع التعليم والصحة وتحسين الخدمات للمواطنين على رأس الأولويات حاليا
رئيس الوزراء ووزير الصحة يتفقدان مستشفى العاصمة 2
الفريقان فى ميزان الفلوس .. لاعب من فلامنجو يساوي القيمة التسويقية للاعبى بيراميدز بالكامل
95 مليون جنيه ... مكافاة كبري تنتظر بيراميدز حال الفوز امام فلامنجو
بلاغات متبادلة.. ضبط طرفي واقعة فيديو صفع مسن كفر الشيخ
12 حتى الآن.. الإدارية العليا تستقبل الطعون على نتيجة الدوائر الانتخابية المُلغاة
محمد صلاح يعود لقائمة الريدز قبل صدام برايتون في البريميرليج
مدبولي: مشروعات "حياة كريمة" في القطاع الصحي تُجسد اهتمام الدولة بتحقيق الرعاية الشاملة
مواطنة من القليوبية لمدبولي :وصل سلامي للرئيس السيسي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بداية شهر رمضان 2026 .. كم سيكون عدد ساعات الصيام أول يوم؟

شهر رمضان
شهر رمضان
عبد العزيز جمال

أعلنت الحسابات الفلكية أن شهر رمضان المبارك لعام 2026 في مصر سيبدأ فلكياً يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية التي تحدد موعد بداية الشهر الفضيل بناءً على موقع الشمس والقمر، وهو ما يؤثر مباشرة على عدد ساعات الصيام التي تتغير من يوم لآخر طوال الشهر الكريم.

عدد ساعات الصيام في أول يوم من رمضان 2026

وبحسب إمساكية رمضان 2026 في القاهرة، فإن اليوم الأول من الشهر المبارك سيشهد صياماً يبلغ 12 ساعة و41 دقيقة، حيث يبدأ الإمساك عن الطعام والشراب عند الساعة 5:05 صباحاً، بينما يحين موعد الإفطار عند الساعة 5:46 مساءً، مما يعكس بداية زمنية معتدلة لساعات الصيام مقارنة بالأيام التالية التي تتناقص فيها ساعات الصيام تدريجياً.

قائمة أكلات لشهر رمضان 2025

تغير ساعات الصيام مع تقدم الشهر

ووفق التوقعات الفلكية، فإن عدد ساعات الصيام سيتغير يومياً على مدار الشهر، حيث تتجه ساعات الصيام إلى الانخفاض التدريجي مع اقتراب نهايته، نتيجة تغيّر موعدي الفجر والمغرب تبعاً للحركة الفلكية للشمس في السماء.

المواعيد الفلكية للصلاة يوم 18 فبراير 2026

تشير الحسابات الفلكية إلى أن مواقيت الصلاة في القاهرة ليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 ستكون على النحو التالي: الفجر (الإمساك) عند الساعة 5:05 صباحاً، الشروق عند الساعة 6:32 صباحاً، الظهر عند الساعة 12:09 ظهراً، العصر عند الساعة 3:21 مساءً، المغرب عند الساعة 5:46 مساءً، والعشاء عند الساعة 7:04 مساءً، وهي المواعيد التي تعتمد عليها معظم الأسر في تحديد مواقيت العبادات اليومية.

اقتراب شهر رجب وبدء العد التنازلي لرمضان

ومع اقتراب دخول شهر رجب، الشهر السابع في التقويم الهجري، تتزايد التساؤلات حول موعد شهر رمضان 1447 هجرياً. 

وقد أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن هلال شهر رجب سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في الساعة 3:45 قبل الفجر بتوقيت القاهرة يوم السبت 20 ديسمبر 2025، وهو اليوم المعتمد للرؤية الشرعية الخاصة ببداية الشهر الهجري الجديد.

مدة بقاء الهلال في السماء

وبحسب ما أعلنه المعهد، فإن هلال شهر رجب سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة بعد غروب الشمس، وفي سماء القاهرة لمدة 10 دقائق، بينما يبقى ظاهراً في باقي المحافظات لفترات تتراوح بين 8 و14 دقيقة.

أما على مستوى الدول العربية والإسلامية، فتتراوح مدة بقائه بين دقيقة واحدة و26 دقيقة، باستثناء أنقرة التي يغرب فيها الهلال مع الشمس، مما يجعل رؤيته مستحيلة في تلك المنطقة.

غرة رجب وبداية العد التنازلي لرمضان

وبناءً على هذه الحسابات الدقيقة، ستكون غرة شهر رجب لعام 1447 هجرياً فلكياً يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، الأمر الذي يمهد لدخول شهر شعبان ومن بعده قدوم شهر رمضان المبارك الذي يترقبه المسلمون حول العالم.

رمضان 2026 وموعد عيد الفطر

 أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية أن أول أيام شهر رمضان لعام 2026 سيكون الأربعاء 18 فبراير، بينما يوافق عيد الفطر يوم 19 مارس 2026. 

كما صرح إبراهيم جروان، رئيس جمعية الإمارات للفلك، بأن هلال رمضان يولد يوم الثلاثاء 17 فبراير في الساعة 14:01 بتوقيت مصر، موضحاً أن الهلال يغرب بعد الشمس بدقيقة واحدة فقط، وأن فترة عمر الهلال عند الغروب لا تتجاوز ساعتين و12 دقيقة، مما يجعل رؤيته بالعين المجردة شبه متعذرة.

اختلاف التوقعات بين الحسابات والرؤية الشرعية

وأشار جروان إلى أن الخميس 19 فبراير قد يكون غرة رمضان في حال عدم ثبوت رؤية الهلال، بينما يوافق الجمعة 20 مارس أول أيام عيد الفطر، وفق الحسابات الفلكية التي قد تختلف عن الرؤية الشرعية التي تعتمد على لجان تحري الهلال في مساء يوم 29 من شعبان، حيث يظل القرار النهائي مرهوناً بثبوت الرؤية الشرعية.

العد التنازلي لرمضان وعدد ساعات الصيام

وبحسب الحسابات الفلكية للعام الهجري 1447، فإن أقل من  70 يوماً فقط تفصل العالم الإسلامي عن قدوم شهر رمضان لعام 2026، إذ تشير النتائج إلى أن بداية الشهر قد توافق الخميس 19 فبراير 2026، وسط استمرار توقعات إمساكية رمضان التي تشير إلى أن أول أيام الشهر سيشهد صياماً لمدة 12 ساعة و41 دقيقة.

مواقيت الصلاة لأول أيام رمضان 2026

وتأتي مواقيت الصلاة لأول أيام رمضان مماثلة لمواعيد اليوم الأول المتوقع فلكياً للشهر، حيث يكون الإمساك عند الساعة 5:05 صباحاً، والشروق عند الساعة 6:32 صباحاً، والظهر عند الساعة 12:09 ظهراً، والعصر عند الساعة 3:21 مساءً، والمغرب عند الساعة 5:46 مساءً، والعشاء عند الساعة 7:04 مساءً، لتحدد بدقة الإطار الزمني لساعات الصيام اليومية.

التقويم الهجري ونظام الشهور القمرية

ويعتمد التقويم الهجري على الدورة القمرية التي تستغرق 29 أو 30 يوماً، ويتضمن اثني عشر شهراً تبدأ بالمحرم وتنتهي بذي الحجة. 

ويستخدم هذا التقويم في عدد من الدول الإسلامية، كما يعد أساساً لتنظيم الشعائر مثل الصيام والحج والزكاة، ويؤثر بشكل مباشر في تحديد مواعيد المواسم الدينية.

أصل التقويم الهجري وتاريخه

وقد تأسس التقويم الهجري على يد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مستنداً إلى حدث الهجرة النبوية الشريفة من مكة إلى المدينة في ربيع الأول عام 622 ميلادياً، وهي الحادثة التي اعتُمدت بداية للتاريخ الهجري المستخدم حتى يومنا هذا في العالم الإسلامي.

شهر رمضان عدد ساعات الصيام عدد ساعات الصيام في أول يوم من رمضان 2026 أول يوم من رمضان 2026 العد التنازلي لرمضان رمضان 2026 مواقيت الصلاة لأول أيام رمضان 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح

ليفربول يعلن شرطه الوحيد للتخلي عن محمد صلاح في يناير

أحمد السقا

أول تعليق لـ أحمد السقا بعد حذف فيديو دعم محمد صلاح من إنستجرام والفيس

محمد صلاح

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

بيراميدز

الليلة.. بيراميدز على موعد مع التاريخ بمواجهة فلامنجو البرازيلي بكأس القارات

كأس العرب

4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

دعاء السجود

ما هي صيغة دعاء سجود السهو؟.. كلمات ثابتة عن النبي لا تغفل عنها

كيف تتساقط ذنوبك

كيف تتساقط ذنوبك كأوراق الشجر؟.. بـ4 أذكار قبل وبعد أذان الفجر

رئيس الوزراء

مدبولي يستجيب لطلب مواطن يريد العودة لعمله في القليوبية

ترشيحاتنا

ياسر الفرنواني

ياسر الفرنواني يعلن قائمته النهائية لانتخابات نادي الجزيرة

الزمالك

الزمالك يضع خطة شاملة لرفع إيقاف القيد خلال الفترة المقبلة

محمد صلاح - آرني سلوت

هل انتهت أزمة محمد صلاح وآرني سلوت بعد عودته لقائمة ليفربول؟

بالصور

عضو هيئة تدريس بعلوم الزقازيق يشارك في اكتشاف علمي مهم لتغيير طرق تقييم أجنة أطفال الأنابيب

عضو هيئة التدريس
عضو هيئة التدريس
عضو هيئة التدريس

بمكونات منزلية.. وصفات طبيعية لترطيب اليدين

وصفات ترطيب اليدين
وصفات ترطيب اليدين
وصفات ترطيب اليدين

أفراح النجوم في 24 ساعة.. فرحة هنيدي ونادية مصطفى بابنتيهما وزفاف دارين حداد

حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
حفل زفاف ابنة محمد هنيدي
حفل زفاف ابنة محمد هنيدي

بحضور الأهل.. دارين حداد تحتفل بزفافها على شاب خارج الوسط الفني..صور

دارين حداد
دارين حداد
دارين حداد

فيديو

شقيق محمد صلاح

شقيق محمد صلاح يعمل موظفًا في بنك ويجذب الزوار بحبهم لـ الأسطورة

حقيقة الذهب المغشوش

الذهب المغشوش .. رئيس الشعبة يوضح ويقدم نصائح للناس

صورة من الفيديو

شهادة العريس وصديقه والمصور| أسرار فيديو صلاة عروسين خلال سيشن هزّ السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. إيمان شاهين

د. إيمان شاهين تكتب: اتيكيت التعامل بين الأزواج في الإسلام

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

المزيد