بداية شهر رمضان 2026 .. كم سيكون عدد ساعات الصيام أول يوم؟

أعلنت الحسابات الفلكية أن شهر رمضان المبارك لعام 2026 في مصر سيبدأ فلكياً يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، وذلك وفقاً للحسابات الفلكية التي تحدد موعد بداية الشهر الفضيل بناءً على موقع الشمس والقمر، وهو ما يؤثر مباشرة على عدد ساعات الصيام التي تتغير من يوم لآخر طوال الشهر الكريم.

عدد ساعات الصيام في أول يوم من رمضان 2026

وبحسب إمساكية رمضان 2026 في القاهرة، فإن اليوم الأول من الشهر المبارك سيشهد صياماً يبلغ 12 ساعة و41 دقيقة، حيث يبدأ الإمساك عن الطعام والشراب عند الساعة 5:05 صباحاً، بينما يحين موعد الإفطار عند الساعة 5:46 مساءً، مما يعكس بداية زمنية معتدلة لساعات الصيام مقارنة بالأيام التالية التي تتناقص فيها ساعات الصيام تدريجياً.

تغير ساعات الصيام مع تقدم الشهر

ووفق التوقعات الفلكية، فإن عدد ساعات الصيام سيتغير يومياً على مدار الشهر، حيث تتجه ساعات الصيام إلى الانخفاض التدريجي مع اقتراب نهايته، نتيجة تغيّر موعدي الفجر والمغرب تبعاً للحركة الفلكية للشمس في السماء.

المواعيد الفلكية للصلاة يوم 18 فبراير 2026

تشير الحسابات الفلكية إلى أن مواقيت الصلاة في القاهرة ليوم الأربعاء 18 فبراير 2026 ستكون على النحو التالي: الفجر (الإمساك) عند الساعة 5:05 صباحاً، الشروق عند الساعة 6:32 صباحاً، الظهر عند الساعة 12:09 ظهراً، العصر عند الساعة 3:21 مساءً، المغرب عند الساعة 5:46 مساءً، والعشاء عند الساعة 7:04 مساءً، وهي المواعيد التي تعتمد عليها معظم الأسر في تحديد مواقيت العبادات اليومية.

اقتراب شهر رجب وبدء العد التنازلي لرمضان

ومع اقتراب دخول شهر رجب، الشهر السابع في التقويم الهجري، تتزايد التساؤلات حول موعد شهر رمضان 1447 هجرياً.

وقد أكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن هلال شهر رجب سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في الساعة 3:45 قبل الفجر بتوقيت القاهرة يوم السبت 20 ديسمبر 2025، وهو اليوم المعتمد للرؤية الشرعية الخاصة ببداية الشهر الهجري الجديد.

مدة بقاء الهلال في السماء

وبحسب ما أعلنه المعهد، فإن هلال شهر رجب سيبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة بعد غروب الشمس، وفي سماء القاهرة لمدة 10 دقائق، بينما يبقى ظاهراً في باقي المحافظات لفترات تتراوح بين 8 و14 دقيقة.

أما على مستوى الدول العربية والإسلامية، فتتراوح مدة بقائه بين دقيقة واحدة و26 دقيقة، باستثناء أنقرة التي يغرب فيها الهلال مع الشمس، مما يجعل رؤيته مستحيلة في تلك المنطقة.

غرة رجب وبداية العد التنازلي لرمضان

وبناءً على هذه الحسابات الدقيقة، ستكون غرة شهر رجب لعام 1447 هجرياً فلكياً يوم الأحد 21 ديسمبر 2025، الأمر الذي يمهد لدخول شهر شعبان ومن بعده قدوم شهر رمضان المبارك الذي يترقبه المسلمون حول العالم.

رمضان 2026 وموعد عيد الفطر

أوضح المعهد القومي للبحوث الفلكية أن أول أيام شهر رمضان لعام 2026 سيكون الأربعاء 18 فبراير، بينما يوافق عيد الفطر يوم 19 مارس 2026.

كما صرح إبراهيم جروان، رئيس جمعية الإمارات للفلك، بأن هلال رمضان يولد يوم الثلاثاء 17 فبراير في الساعة 14:01 بتوقيت مصر، موضحاً أن الهلال يغرب بعد الشمس بدقيقة واحدة فقط، وأن فترة عمر الهلال عند الغروب لا تتجاوز ساعتين و12 دقيقة، مما يجعل رؤيته بالعين المجردة شبه متعذرة.

اختلاف التوقعات بين الحسابات والرؤية الشرعية

وأشار جروان إلى أن الخميس 19 فبراير قد يكون غرة رمضان في حال عدم ثبوت رؤية الهلال، بينما يوافق الجمعة 20 مارس أول أيام عيد الفطر، وفق الحسابات الفلكية التي قد تختلف عن الرؤية الشرعية التي تعتمد على لجان تحري الهلال في مساء يوم 29 من شعبان، حيث يظل القرار النهائي مرهوناً بثبوت الرؤية الشرعية.

العد التنازلي لرمضان وعدد ساعات الصيام

وبحسب الحسابات الفلكية للعام الهجري 1447، فإن أقل من 70 يوماً فقط تفصل العالم الإسلامي عن قدوم شهر رمضان لعام 2026، إذ تشير النتائج إلى أن بداية الشهر قد توافق الخميس 19 فبراير 2026، وسط استمرار توقعات إمساكية رمضان التي تشير إلى أن أول أيام الشهر سيشهد صياماً لمدة 12 ساعة و41 دقيقة.

مواقيت الصلاة لأول أيام رمضان 2026

وتأتي مواقيت الصلاة لأول أيام رمضان مماثلة لمواعيد اليوم الأول المتوقع فلكياً للشهر، حيث يكون الإمساك عند الساعة 5:05 صباحاً، والشروق عند الساعة 6:32 صباحاً، والظهر عند الساعة 12:09 ظهراً، والعصر عند الساعة 3:21 مساءً، والمغرب عند الساعة 5:46 مساءً، والعشاء عند الساعة 7:04 مساءً، لتحدد بدقة الإطار الزمني لساعات الصيام اليومية.

التقويم الهجري ونظام الشهور القمرية

ويعتمد التقويم الهجري على الدورة القمرية التي تستغرق 29 أو 30 يوماً، ويتضمن اثني عشر شهراً تبدأ بالمحرم وتنتهي بذي الحجة.

ويستخدم هذا التقويم في عدد من الدول الإسلامية، كما يعد أساساً لتنظيم الشعائر مثل الصيام والحج والزكاة، ويؤثر بشكل مباشر في تحديد مواعيد المواسم الدينية.

أصل التقويم الهجري وتاريخه

وقد تأسس التقويم الهجري على يد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مستنداً إلى حدث الهجرة النبوية الشريفة من مكة إلى المدينة في ربيع الأول عام 622 ميلادياً، وهي الحادثة التي اعتُمدت بداية للتاريخ الهجري المستخدم حتى يومنا هذا في العالم الإسلامي.