موعد شهر رمضان 2026 في مصر وعدد أيام الصيام وفق الحسابات الفلكية

موعد شهر رمضان 2026 في مصر .. بدأ المسلمون في مصر والعالم العربي متابعة الحسابات الفلكية الخاصة بشهر رمضان الكريم لعام 2026، لمعرفة موعد أول أيام الصيام والاستعداد لاستقباله روحانيًا واجتماعيًا.

ويحرص قطاع كبير من المواطنين على الاطلاع على التقديرات الفلكية، لتنسيق الأعمال اليومية والاستعدادات الدينية والاجتماعية قبل حلول الشهر المبارك.

ويستعرض هذا التقرير كافة التفاصيل المتعلقة بموعد شهر رمضان 2026 وعدد أيامه، إضافة إلى توقعات موعد عيد الفطر المبارك، وفق أحدث الحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر.

موعد بداية شهر رمضان 2026 في مصر

تشير التقديرات الفلكية إلى أن أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1447 هـ، الموافق 2026 ميلاديًا، من المتوقع أن يكون يوم الخميس 19 فبراير 2026.

من المنتظر أن ينتهي الشهر الكريم مساء يوم الجمعة 20 مارس 2026.

وتتيح هذه التقديرات للمواطنين ترتيب أعمالهم اليومية والاستعدادات الروحية والاجتماعية لاستقبال شهر الصيام.

كما تتيح هذه التوقعات للجهات الرسمية إعداد جداول مواعيد العمل والدوام الرسمي، بما يتوافق مع خصوصية شهر رمضان وما يتطلبه من تنظيم الحياة اليومية والأنشطة الاقتصادية والخدمية.

دور دار الإفتاء المصرية في تحديد موعد رمضان

تتحرى دار الإفتاء المصرية رؤية هلال شهر رمضان لعام 1447 هـ بعد غروب شمس يوم الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026.

ويعتمد تحديد أول أيام الشهر الكريم على ثبوت رؤية الهلال، ليكون يوم الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير أول أيام رمضان.

وتظل الرؤية الشرعية هي المرجعية النهائية لتحديد بداية الشهر، كما هو المعمول به في جميع الدول الإسلامية.

وتسعى دار الإفتاء إلى إعلان النتائج بشكل رسمي للمواطنين، بما يسهم في تجنب أي التباس حول بدء الصيام ويضمن توحيد الموعد في كافة المحافظات والمدن المصرية.

عدد أيام شهر رمضان 2026

وفق الحسابات الفلكية، يبلغ عدد أيام شهر رمضان لعام 2026 ثلاثين يومًا. ويُتوقع أن يكون أول أيام عيد الفطر المبارك يوم السبت 21 مارس 2026.

ويتيح هذا التقدير للأسر والمؤسسات الدينية والاجتماعية تنظيم خططهم ومناسباتهم العائلية والخيرية وفق الجدول الزمني المتوقع.

وبينما تمنح الحسابات الفلكية تقديرًا دقيقًا لطول الشهر، يظل تأكيد العدد النهائي للأيام مرهونًا برؤية هلال شهر شوال، لضمان الالتزام بالضوابط الشرعية الخاصة بتحديد بدايات ونهايات الأشهر الهجرية.

موعد عيد الفطر 2026

تُظهر الحسابات الفلكية أن شهر رمضان لعام 2026 سيُتمّ ثلاثين يومًا، لينتهي يوم الجمعة 20 مارس 2026، ويحل عيد الفطر المبارك يوم السبت 21 مارس 2026.

عيد الفطر فرصة للاحتفال بانتهاء شهر الصيام وتعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية، كما يشكل مناسبة لإقامة العبادات الخاصة والتصدق وممارسة الطقوس الدينية المرتبطة بالمجتمع المسلم.

ويحرص المسلمون خلال الفترة الأخيرة من رمضان على استكمال العبادات اليومية والقيام بالأعمال الخيرية، تحضيرًا لاستقبال عيد الفطر، بما يعكس أهمية هذه الفترة من السنة وأثرها الكبير على الحياة الاجتماعية والدينية في مصر والدول العربية.

أهمية متابعة الحسابات الفلكية

تساعد الحسابات الفلكية المواطنين على التخطيط المسبق لشهر رمضان، سواء على صعيد الأعمال اليومية أو التحضيرات الروحية والاجتماعية.

كما تسهم في تنظيم أنشطة المدارس والدوائر الحكومية والقطاع الخاص، وضبط جداول العمل بما يتوافق مع خصوصية الشهر الكريم.

تعد هذه الحسابات أداة مساعدة لتقدير بداية ونهاية الشهر بشكل علمي، لكنها لا تغني عن الرؤية الشرعية للهلال، التي تظل المرجعية الأساسية للالتزام بالموعد الرسمي لبدء الصيام.