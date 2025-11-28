دراما رمضان 2026.. حقيقة إصدار ضوابط للأعمال الفنية في الشهر الكريم

قالت ماجدة موريس، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه لم يصدر أي قرارات خاصة بالدراما في شهر رمضان.

وأضافت، ماجدة موريس، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة"، أن لجنة الدراما لم تجتمع منذ ثلاثة أسابيع بسبب انشغالات الأعضاء وبالتالي لم نصدر أي قرارات من المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وأشارت إلى أن عمل اللجنة هي مناقشة الأعمال الدرامية المقدمة لها وتقييمها ونقول آرائنا ووجهات نظرنا في العمل الدرامي المقدم إلى اللجنة، وبالتالي فعمل اللجنة بعد رؤية العمل الدرامي.

وأوضحت أن الأمر لا يعدو إلا أن يكون ركوب للترند من مواقع أو صفحات على السوشيال ميديا لإثارة القضايا المستفزة لمجرد عمل ترند.