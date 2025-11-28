قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

القومي للإعاقة يشيد بتصريحات الرئيس السيسي لحماية الأطفال

الدكتورة إيمان كريم
الدكتورة إيمان كريم
أمل مجدى

أشادت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بتصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، التي أشار سيادته خلالها إلى أن الوعي المجتمعي ووعي الأسرة يمثلان حجر الأساس في مواجهة جميع أشكال العنف ضد الأطفال، مؤكدة أن المجلس يقود المبادرة الرئاسية القومية "أسرتي قوتي"، التي تأتي تحت رعاية حرم السيد رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي، التي أطلقها المجلس في يناير عام 2023، لتستمر حتى عام 2030.

أوضحت "كريم" أن هذه المبادرة تعمل على رفع وعي الأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم بقضايا العنف والتنمر والتحرش والإيذاء النفسي والجسدي، وآليات مواجهة ذلك، وطرق التواصل مع الجهات المعنية، كما يعمل المجلس على توفير الدعم النفسي، والمساندة القانونية لكل الحالات التي تعرضت للعنف، أو التحرش، لافته أنه بالإضافة إلى ذلك يتعاون المجلس مع عدد من الجهات المعنية الشريكة في هذا الملف، كالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وهيئة إنقاذ الطفولة، لرفع الوعي من خلال الورشة الفنية الدامجة للأطفال، التي تستهدف كسر حاجز الخوف لدى الأطفال وأسرهم من الإبلاغ عن أي انتهاك أو عنف تعرض له أبنائهم، والتحدث بحرية تامة، للجهات المعنية، لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أشارت "المشرف العام" أنه استمرارًا لحملات التوعوية التي يقودها المجلس ويعمل على تكثيفها في كافة محافظات الجمهورية، سيطلق الشهر المقبل حملة "وعي وتنمية"، التي تهدف إلى تعزيز المشاركة الفعالة، وترك الممارسات السلبية، لإعداد أجيال قادرة على حل المشكلات وتحقيق النجاح، وتحسين السلوكيات الإيجابية، والمشاركة المجتمعية التي تدعم التنمية، وتستند إلى المشاركة الفعالة في بناء الذات والمجتمع، وبناء القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

