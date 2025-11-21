تحت رعاية السيدة انتصار السيسي.."القومي للإعاقة" يُشارك في احتفالية "رحلة بناء ذاتي"

شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في احتفالية "رحلة بناء ذاتي"، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، قرينة السيد رئيس الجمهورية، التي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالتعاون مع يونيسيف مصر "UNICEF Egypt" ، بالقاهرة، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع يونيسف مصر وفي بمشاركة عدد كبير من الوزارات والمؤسسات الحكومية.

شهد الحفل دمجًا كاملًا للأطفال ذوي الإعاقة مع أقرانهم من المشاركين في هذا الحفل، بكافة الفقرات، حيث شاركت روضة وليد من ذوي الإعاقة الحركية في تقديم فقرات الحفل، كما كانت متحدثة رئيسية في إحدى الجلسات الرئيسية، الأمر الذي يعكس قدرات الأطفال وإمكاناتهم.

كما قدّمت الطفلة سارة أحمد فقرة موسيقية مميزة بعزفها على الأورج ضمن البرنامج الفني.



وأكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية بناء الأطفال، لاسيما الأطفال ذوي الإعاقة، وتعزيز قدراتهم، وتنمية مواهبهم، والعمل على رفع وعيهم بالحد من التمييز، للقضاء على ظاهرة التنمر، بما يحقق المساواة والعدالة الاجتماعية، ويعمل على تحقيق الدمج المجتمعي، ويغير نظرة المجتمع تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة.

أشارت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن مشاركة المجلس في هذا الحفل يؤكد على التزامه بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، بتعزيز حقوق الطفل، لضمان دمج الأطفال ذوي الإعاقة في مختلف الفعاليات والبرامج، بما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز، ويحقق رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة "استراتيجية مصر 2030" في الجمهورية الجديدة، ويعكس إلتزام المجلس بتوجيهات فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بأهمية تضافر الجهود مع الوزارات والمؤسسات الحكومية وجمعيات المجتمع المدني لتحقيق التكامل في الأهداف.



أوضحت أن المجلس أطلق عددًا من المبادرات التي تستهدف دمج وتمكين الأطفال ذوي الإعاقة، وتعمل اكتشاف مهاراتهم، وتسهم في تنميتها بشكل واضح، وتحقق الدمج المجتمعي، منها مبادرة "أكتشفني" التي تهدف إلى اكتشاف مواهب الأطفال ذوي الإعاقة في مجال الفن والمجالات المختلفة، معتمدة في ذلك على ورش عمل تفاعلية، وكذلك دورة "المذيع الصغير" التي يتم تنفيذها مع مؤسسة "mass media school"، لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة إعلاميًا، والمساهمة في تنمية قدراتهم في الإلقاء الإذاعي والتلفزيوني، وتأتي هذه المبادرات تحت مظلة عمل المبادرة القومية "أسرتي قوتي" التي تأتي تحت رعاية حرم السيد رئيس الجمهورية السيدة انتصار السيسي.