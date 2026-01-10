أعظم المشروعات الهندسية.. أسوان تحيى ذكرى وضع حجر أساس السد العالى

شهدت محافظة أسوان زهرة الجنوب حلول الذكرى الوطنية الخالدة بمناسبة مرور 66 عام على وضع حجر الأساس لمشروع السد العالى، أحد أعظم المشروعات القومية فى تاريخ مصر الحديث، والذى مثّل نقطة تحول كبرى فى مسيرة الأمن المائى والغذائى، وحمى البلاد من أخطار الفيضانات والجفاف، ولا تزال ثماره ممتدة حتى الآن.

ففى 9 يناير 1960، وضع الزعيم الراحل جمال عبد الناصر حجر الأساس للسد العالى، إيذانًا ببدء تنفيذ مشروع قومى عملاق، جاء بعد دراسات وأبحاث دقيقة لترويض نهر النيل والاستفادة من مياهه، بما يضمن استقرار الدولة وتنمية مواردها.

السد العالى

ويُعد السد العالى من أعظم المشروعات الهندسية فى القرن العشرين، حيث نجح فى تنظيم إيراد نهر النيل، وتخزين المياه خلف أكبر بحيرة صناعية، ليكون صمام أمان لمصر فى مواجهة سنوات الجفاف أو ارتفاع منسوب الفيضانات.

ويمثل السد العالى حكاية شعب تحدى الصعاب، واستطاع بإرادته الصلبة وعرقه وجهده أن يبنى هذا الصرح العملاق، الذى أسهم فى استقرار الزراعة، ودعم الاقتصاد الوطنى، وتوليد الطاقة الكهربائية التى أنارت ربوع الجمهورية.

وبعد أربع سنوات من العمل المتواصل، تم تغيير مجرى نهر النيل، واستكملت مراحل البناء، ليُفتتح السد العالى رسميًا فى 15 يناير 1971 فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ليبدأ مرحلة جديدة من العطاء والتنمية لمصر.