عقب استقرار الأحوال الجوية.. استئناف حركة الملاحة النيلية في أسوان

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، استئناف حركة الملاحة النيلية بصورة طبيعية؛ عقب استقرار الأحوال الجوية بعد تعرض محافظة أسوان لعاصفة ترابية اليوم.

وأكد المهندس بحري سامي البربري، مدير الملاحة النهرية بمصر العليا، أنه بعد هدوء سرعة الرياح وتحسن مدى الرؤية الأفقية؛ تم عودة النشاط الملاح في المسطح المائي بنطاق المحافظة.

استقرار الأحوال الجوية

ولفت سامي البربري إلى أن ذلك يشمل البواخر السياحية والعائمات والعبَّارات النيلية والمراكب الشراعية وقوارب الصيد بمجرى نهر النيل، وكذلك في بحيرة ناصر، طبقا لقواعد الأمان أثناء الأبحار والمناورة والتراكي الآمن.

فيما انتظمت حركة الرحلات الجوية بين مطار أسوان الدولي وباقي المطارات سواء داخليا أو دوليا.